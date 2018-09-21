В Калининграде уже 22 человека отравились грибами

СЕГОДНЯ 12:59 2018-09-21T12:58:31+03:00

Врачи напоминают о главных опасностях, которые таят в себе дары осеннего леса

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В этом году в Калининградской области зарегистрировано 22 случая отравлений, связанных с употреблением грибов. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

- Основные причины отравлений дарами леса: употребление в пищу грибов собственного сбора и приготовления, приобретение у случайных лиц, неправильное приготовление блюд из съедобных грибов, - сообщают в ведомстве.

Медики напоминают также, что грибы являются трудно перевариваемым продуктом.

- В них много грибной клетчатки – хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам, - говорится в сообщении ведомства. - Грибные белки, в основном, трудно растворимые, что отрицательно сказывается на процессе пищеварения. Поэтому блюда из грибов рекомендуются в пищу абсолютно здоровым людям, не страдающими заболеваниями пищеварительного тракта! Кроме этого, грибы могут также стать источником очень тяжелого заболевания — ботулизма. Его возбудители в виде спороносных палочек содержатся главным образом в почве. Чтобы избежать заболевания ботулизмом, надо очень тщательно очищать и отмывать от земли грибы, предназначенные для консервирования.

Если отравление случилось, следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью!