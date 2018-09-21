2018-09-21T13:30:34+03:00
Происшествия

В Калининграде автомобили угоняют реже, чем в других регионах России

В полиции рассказали, как защитить от преступников свою машину
Светлана БАРОН
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С начала 2018 года в Калининградской области угнано 72 машины, в прошлом году их было 129.С начала 2018 года в Калининградской области угнано 72 машины, в прошлом году их было 129.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Калининградской области угоняют меньше машин, чем в других регионах России. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда" рассказал начальник отделения по кражам и угонам автомашин управления угрозыска по калининградской области Максим Воронько.

- С начала 2018 угнано 72 машины, в прошлом году их было 129. Угоняют чаще машины немецких марок - «Фольксвагены», «Мерседесы». Японские, французские и российские гораздо реже. Кстати, угоняют совсем не новые машины: 1990-х-2000-х годов выпуска, - говорит Воронько.

Представитель угрозыска объяснил разницу между угоном и кражей. Кража — это когда машиной завладели с корыстной целью (получение денег любым способом). А угон — это когда берут «покататься» и бросают где-то. Крадут машины в основном для сдачи на разборку, на металлолом, для разукомплектования. Если машина украдена, только каждую шестую в области находят и возвращают владельцам. А вот угоны возвращаются практически в ста процентах случаев.

- В прошлом году молодой человек угнал экскурсионный автобус, - рассказал Максим Воронько. - Он был пьян и решил подъехать к дому, припарковал у себя во дворе и ушел спать. Поймали его, конечно.

Лучший способ защитить свою машину - ставить ее в гараж или на охраняемую стоянку, не оставлять открытым и, тем более, с ключом в зажигании. Из народных способов в угрозыске посоветовали «блокировать коробку передач штырем». А специалист по автосигнализациям Вячеслав Павлов рекомендует дополнительно защитить машину в первую очередь тем калининградцам, которые собрались за рубеж или в «большую» Россию, чтобы не остаться без машины, денег и личных вещей.

- В сигнализации самое главное — что водитель получает сигнал, что с машиной что-то происходит, - говорит Вячеслав. - На автомобили стоимостью больше миллиона можно поставить сигнализацию в пределах 15 тысяч рублей. На дешевые машины достаточно простенькую сигнализацию от 5 тысяч — она блокирует двигатель, а угонщику эта машина не настолько интересна, чтобы тратить на нее время и специальные приборы использовать. Можно поставить системы GPS-слежения, маячки, блокираторы капота, руля. Защитить дворники, зеркала и колеса помогут 3-D датчики, которые срабатывают уже при поднятии машины на определенный угол. А вот сигнализации, которые сканировали владельца по отпечатку пальца, как-то не прижились.

Программу «Говорит Калининград» про угоны машин слушайте ЗДЕСЬ.

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