Актриса и благотворитель Ксения Алферова: Важно не относиться к особенным детям как к больным

СЕГОДНЯ 13:48 2018-09-21T14:01:00+03:00

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На этой неделе в Калининграде проходил форум «Сообщество», организованный Общественной палатой России. В минувшую среду соучредитель благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» и актриса Ксения Алферова выступила модератором дискуссионной секции «Полноценное участие особенных людей в жизни общества». Перед началом форума Ксения и ряд экспертов из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы побывали в социальных учреждениях Калининградской области. Нужно сказать, что в целом, гости удовлетворены и по-хорошему удивлены увиденным. Но этот десант оказался в Калининграде не для того, чтобы только хвалить.

- Предлагаю говорить в большей степени о проблемах, которые предстоит решать, - сказала ведущая встречи, на которой присутствовали представители министерств здравоохранения и социальной политики Калининградской области (видеоотчет о работе секции можно посмотреть на сайте общественной палаты Российской Федерации. – Ред.). - Полезно рассказать о возможных путях решения не только нам, но и друг другу, полезно услышать о вашем опыте. Я считаю, что важно не относиться к особенным детям как к больным.

В частности, Ксения выразила недоумение по поводу отсутствия представителей регионального министерства образования на дискуссионной площадке.

- Очень показательно, что в министерстве образования сказали, что не имеют отношения к этому. Хотя больше всего вопросов возникло (после посещения социальных учреждений. – Ред.) именно к министерству образования, - сказала Алферова, она даже пообещала рассказать об этом отношении вице-премьеру правительсва России Татьяне Голиковой.

- Классы, которые сформированы на базе детского дома-интерната, очень большие - по 10 человек, для таких детей это много, - отметил участник секции член Общественной палаты России Андрей Царев. – Там всего один преподаватель, которому помогает один соцработник. Есть санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, в соответствии с ними наполняемость классов детьми, имеющими ментальные нарушения здоровья, должна быть не больше пяти детей. Мы понимаем, что есть нехватка кадров и финансовые трудности, но специалистов должно быть значительно больше.

После выступления коллеги Ксения призналась, что ей пришло сообщение о готовности министра образования Калининградской области и ее заместителей к встрече.

- Все-таки фамилия у вице-премьера волшебная, - улыбнулась Алферова.

Из проблем, на которые обратили внимание эксперты, также можно отметить: формальный подход в проведении диспансеризации в центрах, где проживают особенные дети. В частности, детский психотерапевт Артем Новиков (Москва) поставил под сомнение, что в одном из таких учреждений из 140 детей никому не нужны ни слуховые аппараты, ни очки.

- Поверьте нам, - обратилась Ксения Алферова к чиновникам. – Сколько раз наши врачи (врачи, которые работают с фондом «Я есть!». – Ред.) после таких диспансеризаций осматривают детей, всегда оказывается, что в 80 процентах случаев очки нужны. Во время формальных осмотров врачи пишут заключение так, что это можно понять, что очки не нужны.

Также эксперты заострили внимание властей на том, чтобы оказание стоматологической помощи особенным детям стало системной работой.