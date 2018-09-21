2018-09-21T20:55:20+03:00
Звезды

«Тартюф», «Хоттабыч» и кадриль: В Калининград с гастролями приехал драмтеатр из Читы

Из-за задержки багажа калининградцы объединились, чтобы помочь артистам собрать реквизит для спектакля «Забайкальская кадриль»
Надежда Ржевская
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Сцена из постановки "Забайкальская кадриль".Сцена из постановки "Забайкальская кадриль".Фото: Калининградский областной драматический театр
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В этом году в рамках Межрегиональной программы «Большие гастроли» в сентябре проходят обменные гастроли двух театров - Забайкальского краевого драматического и Калининградского областного драматического. С 10 по 15 сентября калининградская труппа восемь раз выходила на читинской сцене. Театр представил забайкальцам четыре постановки: «Валентинов день», «Куклы», «Мастер и Маргарита» и музыкальную сказку «Летучий корабль». Теперь ответ держит Забайкальский театр.

С 21 сентября коллектив из Читы начинает знакомить калининградскую публику со своими работами.

- Мы привезли три комедии, - рассказал на прошедшей в пятницу в Калининградском драмтеатре пресс-конференции худрук Забайкальского краевого драматического театра Николай Гадомский. – Это спектакль «Забайкальская кадриль», он в репертуаре театра уже 18 лет, это наша визитная карточка, это спектакль, который мы очень любим. Затем - комедия «Авантюристки поневоле» и еще одна комедия – классика, Мольер, «Тартюф». Кроме этого, для детей, для семейного просмотра мы привезли музыкальную сказку «Старик Хоттабыч».

Гости из Читы признались журналистам, что произошла досадная накладка, вовремя не пришел багаж с реквизитом.

- Это очень интимная история, - сказал художественный руководитель Калининградского драмтеатра Михаил Андреев. – Но мы помогаем своим коллегам. Вот нужны настоящие кактусы в спектакле – будут кактусы! Для этого я обратился за помощью к Валерию Ивановичу Лысенко (Валерий Лысенко – директор Калининградского областного музыкального театра. – Ред.).

- У нас в театре все настоящее! – продолжал сглаживать ситуацию Михаил Андреев. - И кактусы, и золото… И яд в конце спектакля.

По признанию актеров из Читы, калининградские спектакли прошли в их театре с аншлагами.

- Ваш спектакль «Мастер и Маргарита» - лучший, - поделилась своими впечатлениями актриса Забайкальского краевого драматического театра Екатерина Рябова. - А видела я четыре постановки булгаковского романа, но ваш вариант смотреть очень интересно.

- Калининградцы, если не видели еще «Мастер и Маргариту», приглашаем! – поддержал коллегу директор читинского театра Юрий Пояркин. - Он также выразил надежду, что спектакли их театра не разочаруют калининградского зрителя.

А багаж с костюмами и реквизитами из Читы в Калининград обязательно придет. Уже в ближайшие сутки.

КСТАТИ

На пресс-конференции министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщил хорошую новость.

- В театре в ближайшее время заменят занавес, кулисы, это обойдется примерно в 6 миллионов рублей, - сказал министр.

По словам Андрея Ермака, в ближайшее время пройдут торги. И скорее всего к новому году наш театр сменит одежду для сцены. Напомним, минувшим летом в театре шла серьезная реконструкция большой сцены. На установку нового планшеты потрачено порядка 11 миллионов рублей. Обновят сцену после ремонта гости – Забайкальский краевой драматический театр. Смотрим!

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