КБ Стрелка представило примеры застройки Октябрьского острова

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-24T13:26:43+03:00

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В пятницу на официальной странице КБ Стрелка в фейсбуке появились первые слайды, по котором можно получить представление, как примерно через 25 лет будет выглядеть Октябрьский остров в Калининграде. В опубликованном пресс-релизе говорится, что остров станет «первым в городе пространством, где будут применены стандарты комплексного развития территорий».

Напомним, ранее был проведен конкурс на разработку мастер-плана острова, и перед участниками стояла задача учесть перспективные планы развития территории: специальный административный район и культурно-спортивный хаб. Также были установлены особые требования к застройке для создания на острове комфортной городской среды.

В итоге, в конкурсе победило британское бюро LDA (детальной проработкой оно займется совместно с архитектурными бюро MAP Architects из России и WSP из Великобритании). Предположительно комплексное освоение острова займет около 25 лет.

Компактная застройка с невысокой этажностью

Что в себя включит «культурно-спортивный хаб», чем будет застраиваться остров, и чем отличаются новые стандарты от существующих, «Комсомолке» рассказала директор проектов КБ Стрелка Елена Мандрыко.

- На слайдах 5 этажей - максимальная высотность. Это просто типичные примеры застройки или рекомендация для будущих застройщиков?

- Расскажу, как вообще делался конкурс, - отвечает Мандрыко. - Картинки, схемы, которые мы представили – это не готовый мастер-план. Это пока видение того, как должна развиваться территория, можно сказать «зародыш» будущего мастер-плана. Дальше принятый сценарий развития, разработанный победителем конкурса, будет дорабатываться и доводиться до полноценного мастер-плана. Техническое задание на мастер-план было подготовлено на основе Стандартов комплексного развития территорий, которые КБ Стрелка разработала по заказу Дом.рф. В дальнейшем эти Стандарты станут основой для корректировки федеральных градостроительных норм. У нас были разные подходы к разным частям острова Октябрьского. Для участка А (территория стадиона до Восточной эстакады) мы просили участников конкурса ориентироваться на параметры так называемой центральной модели Стандартов.

Территория в 385 га – это около 20% территории Калининграда. И проектное население этой части – около 80 тысяч человек.Фото: КБ "Стрелка"

Стандарты говорят, что предлагаемая этажность в этом районе до 5-9 этажей, кварталы небольшие по размеру – до 0,9 га, плотность улично-дорожной сети и коммерческой инфраструктуры высокая, акцент делается на развитие общественного транспорта, пешеходных и велосипедных связей. Победитель конкурса предложил довольно компактную застройку с невысокой этажностью. Часть территории участка А к северу от стадиона представлена малоэтажной застройкой. Вообще наличие разнообразных предложений типов жилья, соответствующего запросам различных пользователей — залог привлекательности города и стимул притока новых жителей, в первую очередь, квалифицированных профессионалов. Разнообразные типы жилых домов предполагают различные возможности для проживания и досуга, а разнообразная по высотности и типологии застройка создает ощущение интересного живого города.

Участок Б (к востоку от участка А) проектируется на основании параметров среднеэтажной модели. Здесь этажность еще чуть ниже, а размер кварталов больше. Кроме того, значительную часть участка будет занимать эко-парк: нам бы очень хотелось частично сохранить существующие природные ландшафты заливных пойменных лугов Преголи, сделав их в то же время привлекательными для каждодневного отдыха горожан.

Застройка 20% Калининграда

По словам Мандрыко, важно то, что все требования высотности будут закреплены объемно-пространственным регламентом (документ, содержащий детальные параметры комфортной городской среды, в которые входит не только высотность, но и процент озеленения, расстояния между зданиями и т.д.), разработанным в КБ Стрелка специально для Калининграда. Предполагается, что после согласования этот документ станет основой для внесения изменений в правила землепользования и застройки Калининграда.

- Комментаторы, обсуждающие слайды в соцсетях, удивляются, что на развитие территории уйдет 25 лет, несмотря на то, что этажность небольшая. Почему так много времени нужно?

- Территория в 385 га – это около 20% территории Калининграда. И проектное население этой части – около 80 тысяч человек. Это огромный проект абсолютно для любого города в России. Если учесть, что население Калининграда сегодня около 470 тысяч человек, то это очень значительная его часть, и заселить ее очень быстро не получится. Именно поэтому необходимо постепенное освоение территории.

Наследие ЧМ-2018

- Территория Октябрьского острова называется «культурно-спортивного хабом». Чем он может быть наполнен?

Есть идея федерального и регионального правительства разместить на острове культурно-образовательный центр с музейным комплексом и театром рядом со стадиономФото: КБ "Стрелка"

- Культурно-спортивный хаб – это логическое развитие работы с наследием чемпионата мира по футболу – важная тема для всех городов, принимавших у себя игры, перед которыми стоит сейчас задача не только повысить загрузку крупных спортивных объектов, но и до конца осмыслить территорию вокруг стадионов. Мы изучили примеры мировой практики, как создать сбалансированную территорию, органично вписанную в городскую среду. Важно, чтобы территория жила, а не использовалась раз в месяц для игр, не пустовала. Есть идея федерального и регионального правительства разместить на острове культурно-образовательный центр с музейным комплексом и театром рядом со стадионом. Эти объекты также станут частью культурно-спортивного хаба. Сочетание спортивных, развлекательных и культурных функций позволит создать очень интересную и живую городскую среду.