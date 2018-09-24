Как проходит рекультивация крупнейшей свалки в Калининградской области

СЕГОДНЯ 16:24 2018-09-24T16:24:25+03:00

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На окраине Калининграда, рядом с поселком имени Космодемьянского, заканчивается рекультивация самого крупного мусорного полигона в регионе. В 2010 году из-за того, что свалка оказывала сильное негативное влияние на бассейн Балтийского моря, ее включили в список горячих точек ХЕЛКОМ. В 2016 году полигон был официально закрыт по постановлению арбитражного суда, и Калининградская область стала одним из 14 регионов, получивших в 2017 году средства по приоритетному проекту «Чистая страна». Сегодня на рекультивацию потратили уже 302 миллиона рублей. Проектными решениями предусмотрено накрытие мусорного кургана площадью 15 га защитным экраном и засеять его травой.

Пирог из пяти слоев

Чтобы выяснить, как продвигаются работы, мы отправились на объект с директором государственного автономного учреждения «Экологический центр «ЕКАТ – Калининград» Борисом Комовниковым.

На подъезде нас встречает стая собак и запах из проложенного перед свалкой коллектора. Правда, по мере приближения к самому полигону запах постепенно исчезает, и перед нами открывается высокий холм, почти до самой вершины засаженный травой. На той части склона, что со стороны залива, работает сразу несколько экскаваторов. Они ползают по крутым уступам, и иногда не понимаешь, как они еще не катятся кувырком под горку.

- Сначала, как вы видите, склоны выполаживаются, - кивает в сторону экскаваторов Комовников. - Дело в том, что тут была бесформенная свалка, с откосами по 50 градусов. Все это экскаваторами сровняли. Первая сформированная терраса у нас на высоте 14 метров, следующая – 26 метров, а самая верхняя – 34 метра. Наивысшая точка – 39-40 метров.

- Чем закрывается мусор? - уточняю я. - Можно сказать, что защита надежная?

- Тут делается пирог из пяти слоев: сначала укладывается суглинок толщиной 30 сантиметров, он утрамбовывается, потом на него кладется георешетка, которая этот суглинок крепит, далее – слой песка толщиной 20 сантиметров, он тоже утрамбовывается, - перечисляет эксперт. - Следующие слои – дренажный геокомпозит для биогаза и гидроизоляционный материал (бентонитовые маты), а сверху – дренажный геокомпозит для отвода влаги. Потом на этот него кладется 30 сантиметров песка, а далее – объемная георешетка, на которую засыпается 20 сантиметров плодородного грунта, который засеивается местными многолетними травами.

Свалка превратилась в холм.Фото: Иван МАРКОВ

Подземная стена из глины

По словам Комовникова, разрушить защитные слои может только злой умысел. Тем не менее, это далеко не все работы по изоляции отходов, копившихся на свалке с конца 70-х годов прошлого века. Дело в том, что свалка не только постепенно оседает под воздействием процессов разложения, она еще постоянно выделяет вредную для окружающей среды жидкость – фильтрат, который может попасть в подземные воды. Чтобы этого не произошло, по периметру полигона был выкопан ров глубиной от 5 до 12 метров (на глубину залегания отходов), который заполнялся глиной, образуя что-то вроде непроницаемой подземной стены.

- Это называется глиняный замок, который исключает попадание фильтрата в окружающую среду. Под этой глиной находится уплотненный торф, - уточняет Борис Комовников, - который тоже является влагонепроницаемым. Также по периметру идет дренажная система, по которой фильтрат стекает в специальную емкость.

Объемная георешетка заполняется плодородным грунтом.Фото: Иван МАРКОВ

28 труб с биогазом

Засеяли бывший полигон уже где-то на две трети. Если забраться на получившийся холм и попытаться абстрагироваться от того, что под ногами тонны мусора, можно даже подумать, будто стоишь на заросшем травой кургане. По словам нашего эксперта, деревья тут пока сажать нельзя, чтобы не повредить их корнями защитные слои, поэтому применялись специальные травы, способствующие нейтрализации возможных загрязнений: это тимофеевка луговая, овсяница красная и клевер красный. Тем не менее, забыть о погребенном под землей мусоре не дают скважины для отвода биогаза.

- На теле полигона будет установлено 28 скважин, - поясняет Комовников. - Этого количества для нашей площади достаточно.

Сегодня мусор из Калининграда вывозится на другие полигоны. Их три: Барсуковка, Круглово и Ельняки. В будущем планируется построить объект по переработке отходов, после чего власти приступят к рекультивации полигона в Круглово.

- Рекультивация полигона в поселке Космодемьянского даст большой опыт строителям, проектировщикам и властям, - продолжает Комовников. - Сейчас министерством экологии и природных ресурсов ведется работа по постановке областных свалок в госреестр объектов накопленного экологического ущерба, чтобы часть наиболее проблемных объектов включить в программу «Чистая страна». Основные такие объекты находятся в Советске, Гусеве, Черняховске и Светлом.

В пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов «Комсомолке» пояснили, что до 2024 года в регионе необходимо ликвидировать все объекты, находящиеся в границах городов. Их в Калининградской области 15 (это и несанкционированные свалки, и короотвалы).

Напомним, контракт на рекультивацию полигона был заключен 30 мая прошлого года, и подрядчик (компания «Новый свет-ЭКО» из Ленинградской области) уже 1 июня приступил к работам. Тем не менее, из-за сложных погодных условий осенью прошлого года произошло серьезное отставание от графиков, которое на сегодняшний день составляет примерно 25%. Несмотря на то, что 22 сентября работы по рекультивации должны быть закончены, подрядчику остается закрыть защитным экраном еще около 4 гектаров поверхности мусорного холма из 15.

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Цель - сортировать 90 процентов твердых отходов

О том, что объемы вывозимого на свалки мусора необходимо сокращать, говорят и в региональном министерстве экологии и природных ресурсов:

- Политика региона направлена на уменьшение количества захораниваемых отходов, создание объектов сортировки и переработки отходов и повторное их вовлечение в хозяйственный оборот, - заявили в министерстве. - Для этого планируется создание нового современного многофункционального комплекса по обработке и утилизации ТКО (твердых коммунальных отходов – Ред.), введение которого в эксплуатацию позволит сортировать до 90% от общего количества ТКО на территории области. Также планируется приобретение сортировочной линии для установки на полигоне вблизи поселка Барсуковка Неманского района.