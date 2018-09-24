2018-09-24T18:03:43+03:00
Происшествия

Под Клайпедой на берег выбросило яхту с привязанным к ней человеком

Последняя в этом сезоне парусная регата в Литве закончилась трагедией
Кирилл Алексеев
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Под Клайпедой на пляж выбросило яхту.Под Клайпедой на пляж выбросило яхту.Фото: Delfi.lt
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Трагедией завершилась парусная регата, которая проходила в Клайпеде в субботу, 22 сентября. Как сообщило литовское издание Delfi, штормовой ветер перевернул две яхты, за бортом оказались несколько человек.

- Волны достигали 5-6 метров высоты, очень сильный ветер, – сообщил представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис.

Началась спасательная операция, в которой был задействоан вертолет ВВС Литвы. В 14:18 была получена информация, что одну из потерпевших крушение яхт вынесло на берег близ Мелнраге (около Крайпеды). Рядом с яхтой был обнаружен привязанный к ней человек. В 14:22 экипаж вертолета ВВС сообщил, что заметил одного человека в море...

На сегодняшний день известно, что утонули капитан одной из яхт, а также его сын. Еще один мужчина пропал без вести, его поиски продолжались больше суток, однако к результату пока не привели. Была спасена девушка, однако позже она скончалась в больнице.

В литовский социальных сетях активно обсуждают трагедию под Клайпедой. Вместе со словами соболезнования задаются резонные вопросы, кто разрешил проводить регату в штормовую погоду. Вызывают вопросы и действия спасательных служб.

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