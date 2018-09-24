«Все было красиво, но красота казалась мертвой»: 65 лет назад увидела свет первая книга о Калининграде

СЕГОДНЯ 20:13 2018-09-24T20:14:07+03:00

В 1953 году был издан роман военного журналиста и писателя Федора Ведина «Город – будет!» - о том, как янтарный край поднимали из руин

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«Железнодорожное полотно, разрушенное в войну, было восстановлено совсем недавно. Поезд шел по нему осторожно, как бы ощупью… Вдоль железнодорожного пути мелькали хутора, утопающие в садах. Красные черепичные крыши резко выделялись на зеленом фоне. Совсем рядом бежала серая лента асфальтированного шоссе, по обеим сторонам которого стояли могучие дубы и развесистые липы. Траву на лугах не косили все лето. Она, вымахав в человеческий рост, теперь клонилась к земле беспорядочными бурыми космами.

Взошло солнце и сразу же окрасило все в новые, яркие цвета. Листва на деревьях из голубоватой превратилась в темно-зеленую. Коричневый дым, вырывающийся из трубы паровоза, стал бледно-розовым. Огоньками загорелись то тут, то там красные пятнышки черепичных крыш. Все было очень красиво. Но красота эта казалась мертвой, не вызывала радости, а лишь наводила на грустные размышления…»

Так начинается роман 1953 года «Город – будет!» – самая первая книга о Калининграде и калининградцах. Сегодня она почти забыта. Как и ее автор. А жаль. Многие наверняка с интересом прочитали бы эту книгу.

Землю попашет, попишет стихи

Итак, кто же замахнулся на роман о новой жизни в бывшей Восточной Пруссии? Военный журналист Федор Иванович Ведин.

Родился он в деревне Чириково (Ульяновская область) 20 июня 1918-го. Таким образом, в этом году исполнилось сто лет со дня его рождения. Но и вековой юбилей тоже прошел незамеченным.

Крестьянский сын, уже в детстве его вдруг потянуло в литературу. Еще в школе он начал писать прозу, рассказы печатались в газетах. А затем молодого талантливого автора взяли в «районку» на работу. В 1940-м журналиста Ведина призвали в армию, и с той поры он стал «газетчиком в погонах». Будучи фронтовым корреспондентом, прошел всю Великую Отечественную. Писал статьи из окопов Сталинграда и с огненных полей Курской дуги. В 1945-м увидел поверженный Кёнигсберг. А через два года вернулся сюда – в качестве собкора армейской газеты.

Приехав в Калининград, Ведин стал одним из первых членов областного литературного объединения, созданного при редакции «Калининградской правды». Этот литкружок стал предтечей регионального отделения Союза писателей. Ну а начинающий писатель Ведин, впечатлившись увиденным в новой советской области, уже вскоре в свободное от работы время начал писать роман о людях, поднимающих янтарный край из руин.

Главный герой книги - вчерашний фронтовик Алексей Хазов, приехавший налаживать новую жизнь в бывшей Восточной Пруссии.

Первый блин

15 октября 1949-го в областной библиотеке состоялся вечер с участием местных поэтов и прозаиков. И открыл его Ведин, прочитавший отрывок из только что законченного романа «Золотая жила». Собравшиеся с огромным интересом слушали повествование о земляках, о жизни своей малой родины. Калининград, правда, там превратился в Прибалтийск. А все немцы якобы еще в 1945-м уехали. Однако в остальном книжные реалии были узнаваемы, до боли знакомы.

Роман был напечатан в 1951-м – на страницах выпуска № 1 литературно-художественного и общественно-политического сборника «Калининград». Выход сборника стал событием в местной культурной жизни. Самое же большое внимание привлекла «Золотая жила».

Большинство приняло роман «на ура». Однако без критики не обошлось. Бледно, мол, а то и примитивно показал автор партию, не отразил должным образом ее роль. Особенно же не удался образ секретаря горкома. Один язык его чего стоит: «Черт возьми», «Убей бог», «Жми», «Гони», «Берет до пяток»… И это – речь партийного руководителя?! Указывалось и на другие грехи. Скажем, порой Ведин еще и «отступает от жизненной правды, рисует советских людей аполитичными, равнодушными к интересам государства». Что ж, такие граждане еще встречаются. Однако все реже. Зачем же их столько в романе?

Тем не менее резюме было вполне мирным. Собран-де интересный материал, и если автор вернется к работе над этой книгой, то «дружеская критика читателей поможет ему».

С Маяковским не поспоришь

Альманах разошелся не только по области, но и по всей стране. И всюду особый интерес вызывала опять-таки «Золотая жила». Прочитав и вдохновившись, кое-кто даже решал… переехать к нам! Как, например, учитель истории Кильганов из Казани, приславший в Калининград письмо с просьбой оказать содействие: «С удовольствием бы поехал жить в Калининградскую область и работать там преподавателем или же в колхозе садоводом и пчеловодом – это дело мне хорошо знакомо». Вот уж воистину, великая сила искусства…

А что же Ведин? После «дружеской критики» он переписал роман. И даже переименовал его. Ибо что еще за «Золотая жила»? Не по-советски как-то. То ли дело: «Город – будет!» Помните у Маяковского: «Я знаю – город будет, я знаю – саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!» А когда в названии – отсылка к «главному» поэту СССР, тут уж никакой критик не подкопается.

Новая версия, уже в виде отдельной книги, вышла в 1953-м. Правда, увидела она свет не у нас. В 1951-м подполковник Ведин покинул Калининград – его назначили ответственным секретарем газеты Прибалтийского военного округа, редакция которой находилась в Риге. И переделку романа он закончил уже там.

Обложка романа.

Жертва борьбы с культом личности

Конечно, немалую часть тиража этой книги, изданной в столице Латвии, направили к нам. Туда, где было больше всего потенциальных читателей. А Ведин один экземпляр послал Шолохову, подписав так: «Дорогой Михаил Александрович! Очень прошу Вас прочесть этот роман и коротенько написать мне о его достоинствах и недостатках. Ваше письмо поможет мне в дальнейшей литературной работе».

Что ответил мэтр (и ответил ли вообще), выяснить не удалось. Однако известно, что после первой «большой» книги член Союза писателей Латвийской ССР Ведин взялся за новый, еще более объемный роман «Место в строю» – теперь уже о людях советской Латвии.

У нас «Город – будет!», разумеется, был в особом почете. Но в 1956-м началась кампания по развенчанию культа личности. И книга Ведина вдруг стала «неправильной». Ведь там немало упоминаний Сталина, и все они, естественно, хвалебные. А в финале романа – еще и тост поднимают в его честь.

Само собой, книгу можно было переиздать, изъяв оттуда Иосифа Виссарионовича. Только вот согласился бы автор на это? Сталин для многих и сегодня – свет в окошке. Вероятно, и наш герой писал о нем искренне, от души. Впрочем, гадать бессмысленно. В том же 1956 году, 23 мая, Ведин умер. Тяжелая болезнь оборвала жизнь Федора Ивановича, когда ему было всего 37 лет…

Люди превыше всего

В интернете текста книги «Город – будет!» пока что-то не наблюдается. Потому если у вас возникло желание с ней познакомиться, надо «по старинке» идти в библиотеку. Например, в областную научную. Ту самую, где Ведин когда-то представил первую версию романа, когда тот еще назывался «Золотая жила».

Безусловно, «Город – будет!» во многом устарел. При этом что-то там приглажено, что-то – вообще вычеркнуто цензурой. Но у книги Ведина есть и важное достоинство. В отличие от большинства других авторов, он писал не по чужим воспоминаниям или документам. Он сам все это видел. И, несмотря ни на что, сумел передать главное – дух времени, сумел показать, как жилось сразу после войны в янтарном крае. Хотя, кстати, как раз солнечного камня в романе и нет. Однако тут цензура ни при чем. Просто «в тренде» тогда еще были иные ценности. И первая из них – люди. Именно их, а не янтарь, и считал Ведин золотой жилой Калининградской области.