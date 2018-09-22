Здание калининградского правительства лишилось исторической штукатурки

СЕГОДНЯ 13:06 2018-09-22T13:06:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Непоправимый ущерб

Накануне популярный российский блогер и урбанист Илья Варламов раскритиковал ремонт здания областного правительства в Калининграде. Между тем калининградцы уже несколько недель спорят о ремонте этого здания. Кто-то считает, что оно и до проводимых сегодня работ выглядело неплохо, а кто-то даже считает, что рабочие нанесли непоправимый ущерб зданию. Так, в пятницу на своей странице в фейсбуке свое мнение среди прочих выразила искусствовед Екатерина Илюшкина. По ее мнению, объекту культурного наследия нанесен непоправимый ущерб, а слово «реставрация» в этом случае вообще нельзя употреблять без кавычек.

- Аутентичная немецкая декоративная штукатурка, сплошь покрывающая фасады здания правительства Калининградской области, бывшее финансовое управление Восточной Пруссии авторства Фридриха Ларса, уничтожена на всем боковом (и, скорее всего, заднем) фасаде, - пишет Илюшкина. - Фасады оштукатурены и загрунтованы под покраску в «оригинальный цвет». Нормально так, уничтожать декор, но зато цвет восстанавливать! Если то же ждет и главный фасад - все, мы фактически теряем памятник архитектуры. И знаете, что обиднее всего - это не какая-то частная вилла, где владелец просто далек от искусства и не понимает, что памятники портить нельзя - это здание правительства. Нет слов!

«Штукатурку сбиваем только там, где она не держится»

«Комсомолка» решила обратиться за комментарием к руководителю региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгению Маслову. Чиновник считает, что все идет по плану, и ни о каком причинении урона памятнику речи быть не может.

- Евгений Александрович, тут есть мнение, что сбивать историческую штукатурку – все равно, что уничтожать памятник. Вы не согласны?

- Слушайте, у нас есть проект, разработанный лицензированной министерством культуры организацией, с историко-культурной экспертизой, аттестованный экспертами Министерства культуры Российской Федерации. У нас люди, когда начинаешь что-то делать, любят указывать и показывать пальцами. А если не делаешь, говорят, что плохо все. В общем, каждый суслик у нас агроном. Да, штукатурка у нас сбивается кое-где, но только в тех местах, где она не держится. Дефектная карта фасада нами составлялась, и многие участки просто аварийные.

- То есть, это правда родная довоенная штукатурка?

- У нас проводились исследования. Объект сразу после войны ремонтировался, и в последующие 60-70-е годы. Наглядно видно, что далеко не везде исконно родная штукатурка. Можно было бы задаться целью полностью сохранять всю родную штукатурку, хотя она, кстати, уникальным явлением не является. Но тогда пришлось бы потратить средств на порядок больше, потому что это были бы не ремонтные работы, а реставрационные, с применением совсем других технологий и материалов. И сроки бы были совершенно другие. Задачи реставрировать штукатурку не было. Но большая часть ее, процентов 70, останется на своем месте. А там, где грунты сейчас лежат, будет нанесена аналогичная штукатурка, с крупнозернистым песком и добавлением мелкого камня.

- Стены, значит, гладкими не останутся?

- Нет, конечно! Мы, к тому же, максимально пытались попасть в изначальный цвет. Брали анализ штукатурки, подбирали цвет. Вообще она не была такой, как сейчас. Она же где-то подкрашена, а где-то это просто грязь. Да и вообще этому зданию около ста лет, это не какая-нибудь византийская плинфа. Конечно, можно фетишизировать. Тогда бы мы потратили не 14-15 миллионов, а 50 на те же самые работы.

Ремонт начался несколько недель назад.Фото: Альберт АЛЕКСЕЕВ

«Они бы хоть проект посмотрели»

- Действительно, была такая острая необходимость в ремонте здания?

- Была. Поймите, это одно из самых главных, если не самое главное общественное здание в городе. Даже не по статусу, а по количеству людей, которые его посещают. Когда произошло несколько случаев, когда аварийные участки осыпались, мы решили, что пришло время обеспечить безопасность людей. Конечно, завтра бы все не разрушилось, но тем не менее. Но на моей памяти ремонт не делался.

- А двери трогать не будут? Их же скульптор Герман Брахерт делал…

- Да, их делали по его эскизу. Во-первых, нет никаких намерений заменить эти двери на другие. Это и предмет охраны, и гордость, и один из самых уникальных элементов здания. Двери в нормальном состоянии. До идеала, конечно, можно довести, но по дверям сейчас задачи не стоит. Кстати, а вот эти люди, которые считают себя специалистами, они бы хоть проект посмотрели. При желании можно было бы посмотреть конкурсную документацию, когда объект отторговывался. Там же не только штукатурка. Там есть и восстановление утраченных еще во время войны декоративных элементов (карнизов, например). Их вымеряли, а сейчас изготавливают. А со стороны бюро пропусков вообще был аварийно опасный участок, там балка прогнила. Но люди-то у нас считают себя умнее других. Ну и пусть поучают.

СПРАВКА "КП"

Напомним, изначально на ремонт фасада здания правительства области предполагалось потратить 14,8 миллиона рублей. Выигравшая конкурс «Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская» согласилась провести работы за 14 408 520 рублей.

Здание финансового управления провинции Восточная Пруссия (в настоящее время здание областного правительства на улице Дмитрия Донского, 1) было построено в 1928 году по проекту кенигсбергского архитектора Фридриха Ларса.