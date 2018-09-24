Памятник Калинину в Калининграде придется демонтировать

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-24T16:06:40+03:00

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Глава Калининграда Алексей Силанов провел выездное совещание, посвященное состоянию памятников, которые передаются на баланс города. Как сообщает пресс-служба мэрии, постаменты памятников Петру, Шиллеру, «Борющихся зубров», памятника Калинину требуют неотложных защитных и восстановительных работ. В частности, скульптуру Калинина на время реконструкции придется демонтировать. Поскольку это объект культурного наследия, перед проведением работ предстоит заказывать проект. Деньги на это планируют заложить в городской бюджет на 2019 год.

- Главная сложность в дальнейшей эксплуатации «новых» памятников в том, что они выполнены в металле, - пояснил Константин Золошков, главный специалист отдела культурно-массовой работы и охраны культурного наследия управления. - У подрядчиков есть опыт обращения с камнем, а для определения технологии и материалов для ухода и реставрации металлических изваяний предстоит найти специалистов соответствующего направления.

Серьезные проблемы есть не только у памятника Калинину. Как подчеркнул Алексей Силанов, к юбилею Великой Победы в 2020 году городские власти намерены выполнить весь необходимый объем реставрационных и ремонтных работ на мемориальном комплексе «Морякам-балтийцам» на Московском проспекте. Скорее всего, там предстоит демонтировать большую часть стены со стелой – в первую очередь для обеспечения безопасности.

- Параллельно необходимо сообща с горожанами, с ветеранскими организациями решить, как должен будет выглядеть обновлённый мемориал, - заключил мэр.

Добавим, что памятник Калинину на привокзальной площади установлен в 1959 году. Автором скульптуры является Б. Едунов.