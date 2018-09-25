2018-09-25T13:17:42+03:00
Общество

«Не вижу уродства»: Главный коммунальщик Калининграда выступил в защиту тротуарных ограждений

По словам Игоря Билича, заборы спасли ему жизнь, и благодаря им, он имеет возможность «прогуляться»
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Массово устанавливать ограждения в нашем городе начали год назад.Массово устанавливать ограждения в нашем городе начали год назад.Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Во вторник журналисты спросили у председателя комитета городского хозяйства мэрии Калининграда Игоря Билича, будет ли город менять сбитые автомобилями тротуарные ограждения. В итоге, получился такой оживленный диалог.

- Ремонтировать надо, но я так понимаю, есть какие-то идеи, что эти заборы не очень хороши, или что? – начал отвечать на вопросы главный коммунальщик.

- Да, они уродуют город, - ответили журналисты.

- Но зато спасают жизни! – отреагировал Билич. – И уродуют – это я не знаю, на чей вкус. Я вот не вижу уродства. А ремонтировать, конечно, будем.

- А нормативными документами эти заборы предусмотрены? Если да, то скажите, какими, - снова атаковали журналисты.

- Так прямо навскидку… Они не могли бы появиться, если бы не были согласованы, - задумался, поглядывая в потолок Билич.

- А как в Москве без заборов справляются?

- Знаете, в Москву если смотреть, что вы там увидите в этой Москве? Два триллиона бюджета и 20 миллионов жителей? Давайте жить в нашем городе, который у нас есть, - строго ответил председатель КГХ.

- Просто заборы-то денег стоят. Одна секция – 4500 рублей. Кажется, это довольно дорого для нашего скромного бюджета, - заметили журналисты.

- Может, их дешевле где-то можно взять? Сейчас же на торгах все открытых. Я тут не лукавлю. Мне трудно комментировать, но мне кажется, что какая-то разумность в этом есть. Я вот сам только от рынка вышел и хотел было перебежать к «Альфа-банку», деньги снять, и не смог, - начал рассказывать эпизод из своей насыщенной жизни Билич. - И это мне жизнь сохранило. А так я пошел до перехода и обратно, прогулялся заодно.

- Может, просто нужно больше пешеходных переходов?

- Тогда машины будут медленнее ездить! – закончил дискуссию Билич.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
НаКЛИКали беду: Зачем активисты по всей стране мониторят соцсети в поисках экстремизма
За последние пару лет по уголовной статье "возбуждение ненависти либо вражды" осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях
Новости 24
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале
Укусившей полицейского калининградке грозит до пяти лет лишения свободы
В Калининградской области убрано почти 60 процентов посевной площади картофеля
В Совете Федерации проходят Дни Калининградской области
Музей изобразительных искусств продлит работу в день открытия выставки графики Сальвадора Дали
На Балтийской косе местные жители уничтожили часть бункера времен Второй мировой войны
Калининградский завод "Автотор" начал производство тяжелых грузовиков
На Прегольской ТЭС под Калининградом запустили первый энергоблок
Калининградская спортсменка выиграла первенство мира по кикбоксингу
Экс-председателя совета депутатов Пионерского будут судить за незаконные премии
В Таллине борт парусника «Седов» посетили более 9 тысяч человек
Калининградские власти ожидают удвоение экспортных поставок к 2025 году
В Калининграде насмерть разбился рабочий, которому не выдали страховочный пояс
В воскресенье в Калининградской области в ДТП пострадали семь человек
Суд обязал администрацию Советска отремонтировать кровлю в лицее №5
Калининградца будут судить за неуплату таможенных платежей в крупном размере
За 8 месяцев более 1,5 тысяч калининградцев пострадали от укусов животных
Поголовье свиней в Калининградской области снизилось на треть
Двое уголовников закрыли калининградке окно в мир
В субботу на калининградских дорогах пострадали тракторист и пешеход
С начала года в Калининградской области построено 900 частных домов