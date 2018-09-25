«Не вижу уродства»: Главный коммунальщик Калининграда выступил в защиту тротуарных ограждений

СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-25T13:17:42+03:00

По словам Игоря Билича, заборы спасли ему жизнь, и благодаря им, он имеет возможность «прогуляться»

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Во вторник журналисты спросили у председателя комитета городского хозяйства мэрии Калининграда Игоря Билича, будет ли город менять сбитые автомобилями тротуарные ограждения. В итоге, получился такой оживленный диалог.

- Ремонтировать надо, но я так понимаю, есть какие-то идеи, что эти заборы не очень хороши, или что? – начал отвечать на вопросы главный коммунальщик.

- Да, они уродуют город, - ответили журналисты.

- Но зато спасают жизни! – отреагировал Билич. – И уродуют – это я не знаю, на чей вкус. Я вот не вижу уродства. А ремонтировать, конечно, будем.

- А нормативными документами эти заборы предусмотрены? Если да, то скажите, какими, - снова атаковали журналисты.

- Так прямо навскидку… Они не могли бы появиться, если бы не были согласованы, - задумался, поглядывая в потолок Билич.

- А как в Москве без заборов справляются?

- Знаете, в Москву если смотреть, что вы там увидите в этой Москве? Два триллиона бюджета и 20 миллионов жителей? Давайте жить в нашем городе, который у нас есть, - строго ответил председатель КГХ.

- Просто заборы-то денег стоят. Одна секция – 4500 рублей. Кажется, это довольно дорого для нашего скромного бюджета, - заметили журналисты.

- Может, их дешевле где-то можно взять? Сейчас же на торгах все открытых. Я тут не лукавлю. Мне трудно комментировать, но мне кажется, что какая-то разумность в этом есть. Я вот сам только от рынка вышел и хотел было перебежать к «Альфа-банку», деньги снять, и не смог, - начал рассказывать эпизод из своей насыщенной жизни Билич. - И это мне жизнь сохранило. А так я пошел до перехода и обратно, прогулялся заодно.

- Может, просто нужно больше пешеходных переходов?

- Тогда машины будут медленнее ездить! – закончил дискуссию Билич.