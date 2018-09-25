Мэр Калининграда устроил разнос за потоп на улицах: «Потрачены миллионы, а люди чуть ли не вплавь до работы добираются»

СЕГОДНЯ 15:22 2018-09-25T15:22:51+03:00

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В понедельник после «внезапного» дождя улицы Калининграда снова затопило. Причем под водой оказались в том числе те улицы и проспекты, на которых ремонт был сделан только в этом или прошлом году. Во вторник 25 сентября на оперативном совещании в мэрии Калининграда глава города Алексей Силанов попросил руководителя муниципальной организации «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимира Свинцова перечислить проблемные улицы, на которых ремонт либо затянулся, либо сделан некачественно, а также пояснить, что не так с городскими ливневками.

- На мой взгляд, это подрядчик «Стройтранс», - ответил Свинцов. – Вот дождь вчерашний показал, что не все хорошо у нас с водоотведением на Пролетарской. Сейчас там проверяются уклоны продольные и поперечные, примыкания к ливневым водостокам. Там, где есть проблемы, там строжайшим образом эти вопросы будут оценены и применены санкции.

- А в части контроля и надзора за качеством выполнения работ, в том числе с монтажом и демонтажем вот этих ливневок, каким образом этот процесс контролируется? – переспросил Силанов.

- Это наша прямая обязанность, - начал объяснять Свинцов. - Мы применяем три вида строительного контроля. Также сейчас мы получаем помощь от управления дорожного хозяйства в части использования дорожной лаборатории, которая проверяет ровность покрытия, ребристость и другие виды дефектов. Я думаю, что все виды контроля применяются, и оценка дается строгая.

- Есть другой вопрос, вытекающий из этого, - зацепился за ответ дорожника Силанов. - Если применяются все три вида контроля, то почему, когда идут дожди, после вот этих трех видов контроля мы видим затопленные улицы. Эти три вида контроля не дают возможности определить качество выполненных работ и уровень расположения ливневки по отношению к дорожному покрытию?

- Постоянный геодезический контроль – это обязанность подрядчика, - решил перевести стрелки Свинцов. - А мы, к сожалению, в своем штате геодезической группы не имеем, чтобы проводить поэтапное сопровождение строительных работ. Может быть, надо развивать и эту тему.

- Я с этим не совсем могу согласиться, потому что на тех фотографиях, которые размещают пользователи в социальных сетях… - угрожающе ответил мэр. - Там не нужно специалиста-геодезиста, который бы определил уровень и качество исполнения этих работ. Вот мы и имеет, что мы имеем, когда народ с негодованием, и совершенно справедливо, отмечает, что потрачены миллионы рублей на то, чтобы потом люди чуть ли не вплавь добирались по той или иной улице. По-моему, не везде необходимы такие формы контроля. Порой, даже визуально видно «качество» этих работ. Я прошу вас с особым пристрастием еще раз до завершения сроков контракта и оплаты выполненных работ посмотреть всю эту ситуацию. Потому что это будет потом предметом другого уже служебного разбирательства.

Тут же Силанов заявил, что из-за отсутствия надлежащего контроля, после ремонта «мы имеем еще большее количество проблем на тех или иных дорогах».

- Вы посмотрите, после дождей что творится в соцсетях, какие фотографии люди выкладывают! Резонно у них возникает вопрос, каким образом принимаются эти работы, и почему они оплачиваются, если они выполнены некачественно. Нужны еще какие-то приборы и устройства для проверки качества при приемке, так давайте купим, проблем нет. Но делать так, чтобы все это приводило к еще худшему состоянию, совершенно неправильно. Коллеги, так дело не пойдет. Еще раз повторяю: если и дальше будут появляться недостатки, перейдем уже не только к оценке деятельности подрядчика, но и к оценке деятельности тех, кто контролирует и принимает эти работы, - заключил Силанов.