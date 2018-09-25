«Кто ответит за смерть моей жены»? Муж 27-летней девушки обвиняет врачей в преступной халатности

СЕГОДНЯ 16:55 2018-09-25T17:54:14+03:00

Марина вышла замуж за Ивана чуть больше года назад. Судя по фотографиям в социальных сетях, девушка была необычайно счастлива.

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Дикое сочетание! Открываешь страницу Ивана Ефимова в соцсетях, и первое, что бросается в глаза – свадебные фотографии Ивана и Марины. Столько счастья, тепла, красоты. У этой пары все только начинается, столько надежд… А рядом – слова поддержки, обращенные Ивану: "Держись, мужик. Соболезнуем…"

12 сентября в Больнице скорой медицинской помощи Калининграда умерла 27-летняя Марина Ефимова. Ее муж, Иван Ефимов, нашел в себе силы, описал случившееся и открыто обвинил врачей в смерти жены. Его обращение вызвало огромный резонанс в социальных сетях...

Вот основные этапы двухнедельного кошмара семьи Ефимовых.

Болит? Это невролгия

25 августа. Марина пожаловалась на сильнейшие боли в левом боку. Вызвали скорую, женщину доставили в Больницу скорой медицинской помощи (эта больница позиционируется как учреждение, где оказывают экстренную помощь высокого класса. – Ред.). Врач заключил, мол, у пациентки неопасная межреберная невралгия. Супруги уезжают домой.

Вечер того же дня. Марина жалуется на то, что тяжело дышать, что ей больно. Ваня сам уже везет ее в БСМП. Назначают полное обследование. По данным семьи Ефимовых, три дня Марину изучали: флюорография, ФГДС, УЗИ, ЭКГ.

- Рассыпающаяся на ходу кардиолог лет 80-ти, сделав ЭКГ, заверила - проблем с сердцем нет никаких, - сообщил Иван. - Знала бы она, что у Марины в сердечной мышце стоит искусственный металлический протез клапана, о чем твердили на протяжение всего обследования. В момент, когда Марине делали эндоскопию – открылось кровотечение из носа, которое не могли остановить несколько дней.

И тем не менее Марину выписывают домой. Диагноз медики подтвердили – невралгия и остеохондорз шейного отдела позвоночника.

28 августа. Кровотечение из носа продолжалось. После возвращения жены из БСМП муж повез ее в Центральную городскую клиническую больницу, где, как уверяют родные, за пять минут кровь удалось установить. Через пару часов Марина вместе с Иваном вновь оказались дома.

Ночь с 28 на 29 августа. Состояние ухудшилось У Марины открылась рвота, она теряет сознание. «Скорая» снова увозит женщину в БСМП. Родственники говорят, что ее сразу ввели в искусственную кому.

- Реаниматологи разглядели оторвавшийся тромб, попавший в мозг и вызвавший инсульт, - написал Иван. - Ко всем бедам, свалившимся на Марину, добавилось заражение крови. Проведя в бессознательном состоянии две недели, Марина умерла.

Официальная причина смерти - инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий.

"Кто ответит за смерть молодой, жизнерадостной девушки? – задает вопросы вдовец. - Кто ответит за разбитые судьбы родных, понесших утрату? Почему те, кого призвали спасать жизни, не могут выполнять свои обязанности? Почему, даже когда им пальцем указывают куда смотреть, они все равно смотрят в другое место? К кому нам обращаться в критических ситуациях?"

Марина и Иван в свадебном путешествии в Италии.

«Врачи знали, от чего умирает пациентка»

Врачи ситуацию не комментируют, говорят, проводится проверка. В свою очередь министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, призвал СМИ и общество с осторожностью давать оценки в подобных ситуациях.

- Никто не сказал, что женщина умерла от неправильно поставленного диагноза, - сказал чиновник. - Женщина умерла от того диагноза, который ей был поставлен. И есть соответствующее заключение. У женщины было довольно серьезное заболевание, по поводу которого она лечилась. Дальше там возникает масса моментов, связанных с ее жизнедеятельностью, с теми препаратами, которые она принимала или не принимала. Далее там вопрос стоит о том, какую информацию передали или не передали медицинским работникам, когда эта девочка поступала. Понятно, что смерть пациента — это всегда трагедия. Но, к сожалению, в больницах люди умирают… Расхождения диагноза там определенно нет, то есть коллеги очень четко понимали, от чего эта пациентка умирает.

Александр Кравченко призвал разобрать эту ситуацию с привлечением "внешних экспертов".

- Я сейчас не принимаю ни одну, ни другую сторону, - добавил министр.

Для детских сердец

На днях в соцсетях появилось обращение Ивана Ефимова ко всем неравнодушным. В нем он признается, что его так рано ушедшая Марина жила с врожденным пороком сердца.

- Я очень вам благодарен, не знаю, как бы пережил все это без вашей поддержки, - написал Иван. - Многие предлагают мне помощь, в том числе и финансовую… Предлагаю поступить следующим образом. У моей любимой была мечта. Она всегда хотела детей, хотела большую семью, чтобы в доме никогда не умолкал детский смех. В этом она видела свое предназначение. Увы, при жизни, ее мечтам сбыться было не суждено. Давайте, все вместе соберем средства для детей, которым не повезло – они родились с таким же диагнозом, как у моей жены. Пусть ее жертва не будет напрасной. … Я, совместно с фондом «Детские сердца», объявляю сбор средств для детей с врожденным пороком сердца.

Добавим, в настоящее время следственное управление Следственного комитета по Калининградской области проводит проверку информации, опубликованной в СМИ. Следствие намерено тщательно исследовать все обстоятельства, приведенные в средствах массовой информации, и дать им надлежащую правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.