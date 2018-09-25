2018-09-25T20:45:48+03:00
Общество

Инспектор ГИБДД против транспортного эксперта: Как снизить аварийность на улицах Калининграда

По мнению Асланбека Каирова, безопасность увеличилась благодаря тротуарным ограждениям, Аркадий Гершман же считает, что ограждения не делают для спасения пешеходов «ровным счетом ничего»
Иван МАРКОВ
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В этом году в Калининградской области 36 процентов ДТП произошло из-за недисциплинированности пешеходов.В этом году в Калининградской области 36 процентов ДТП произошло из-за недисциплинированности пешеходов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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43 процентов ДТП – с участием пешеходов

Во вторник тротуарные ограждения и безопасность на дорогах одновременно обсуждали на радио «Комсомольская правда» и в мэрии. В частности, председатель комитета городского хозяйства Игорь Билич заявил, что «не видит уродства в этих ограждениях», и что они даже позволяют ему больше гулять пешком в поиске пешеходных переходов. В радиоэфире же прозвучали две противоположные точки зрения. Одну озвучил инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по Калининграду Асланбек Каиров, который встал на сторону Билича, а противоположную высказал московский транспортный эксперт, разработчик стандартов в области дорожного движения Аркадий Гершман.

Каиров для начала озвучил статистику дорожных происшествий с участием пешеходов.

- Как показывает статистика, одним из самых распространенных видов ДТП является наезд на пешехода, - заявил инспектор. - За текущий год наезды на пешеходов составили 43% от общего числа происшествий. Всего на территории Калининграда зарегистрировано 167 таких ДТП, что на 12 процентов меньше, чем годом ранее (тогда их было 190). Погибло 5 человек, а в прошлом году – 12, то есть число ДТП со смертельным исходом у нас уменьшилось на 58%.

Тут же Каиров добавил, что в этом году только 166 человек получили ранения в результате наезда автомобиля, тогда как в прошлом году от наездов пострадали 187 человек.

- Кто чаще виноват, пешеход или водитель? – поинтересовались ведущие.

- 36% ДТП происходит из-за недисциплинированности пешеходов. За 8 месяцев этого года произошло 62 таких ДТП, что, по сравнению с прошлым годом, меньше на 13,9%. В итоге, за 8 месяцев 3 человека погибли и 59 были ранены.

Также, по словам Каирова, в этом году произошло 78 ДТП с участием детей и подростков, а за 8 месяцев прошлого года – 77.

Что же касается тротуарных ограждений, то, по словам представителя ГИБДД, их нужно продолжать устанавливать.

- С точки зрения безопасности дорожного движения ограждения, предотвращающие выход пешеходов на проезжую часть, являются довольно эффективными, так как они упорядочивают движение пешеходов в безопасном направлении, - заявил Каиров. - Именно поэтому мы считаем, что они очень эффективны.

Сотрудник ГИБДД также напомнил, что жизнь у пешеходов одна, и надеяться надо только на себя. Тут же он добавил, что любой переход будет безопасным при соблюдении пешеходами всех правил дорожного движения.

«Пешеходы – не самоубийцы»

Далее слово взял Аркадий Гершман, по словам которого тротуарные ограждения «для безопасности пешеходов не делают ровным счетом ничего».

- Можно, конечно, считать, что все люди рождены самоубийцами, и когда они выходят на улицу, первая мысль, которая им приходит на ум: «Вот бы сейчас кинуться под машину». Но я огорчу и скажу, что, наверное, так не делает большинство людей, - заявил транспортный эксперт. - Зато есть подтвержденные случаи, когда просто машины наезжали на эти ограждения на скорости, ограждения разлетались и убивали людей. Люди умирали не от того, что на них наезжала машина на большой скорости, а от того, что просто стоял забор, и их пришибло частями этого забора.

По словам Гершмана, проблема заборов, установленных вдоль дорог, в том, что они якобы сделаны для безопасности автомобилистов, но при этом они лишь ухудшают безопасность на улицах.

- Дело в том, что у людей, которые едут за рулем, возникает чувство, что здесь безопасно, и здесь никто не выйдет на проезжую часть, - продолжил урбанист. - Становится психологически комфортнее ехать быстрее, но мы понимаем, что если где-то нет пешеходного перехода, но есть сложившиеся потоки пешеходов, то люди будут там переходить в любом случае. Очень часто даже эти заборы выламывают или просто перепрыгивают и продолжают ходить. Получается, что водитель едет быстро, он не ожидает никого увидеть, на дороге появляется человек, и уж потом как повезет. Что касается аварийности, то почему-то мы видим, что в странах Европы, где не применяют заборы, а применяют меры по успокоению трафика, аварийность в разы меньше, и люди не гибнут.

Главная опасность в городе - автомобиль

Гершман напомнил, что основным источником опасности на городских улицах являются именно автомобили (к слову, это подтверждает и статистика предоставленная сотрудником ГИБДД).

- У автомобилистов не должно быть желания ехать со скоростью 80 км/ч по жилой улице, где ходят люди, где общественный транспорт и появляются велосипедисты, - заявил транспортник. - Думаю, что не все знают, но максимальная пропускная способность улицы достигается при скорости 50 км/ч. Также при 50 км/ч вероятность погибнуть при столкновении минимальна. То есть, тут и повышается пропускная способность, и уменьшается аварийность.

- А какие есть альтернативы ограждениям, которые могут снизить скорость потока? – переспросил ведущий.

- Есть целый набор для успокоения трафика. Это островки безопасности, узкие полосы движения, парковка, приподнятые пешеходные переходы, наличие бульварной части, чтобы, когда человек ехал, он соизмерял свою скорость со статичными объектами, и ему было некомфортно ехать быстро. Набор очень большой. И не обязательно это только дорожные знаки с камерами. Сам дизайн пространства должен быть таким, чтобы ехать быстро было неудобно.

Ближе к концу эфира Аркадий Гершман заявил, что удобство улиц и их безопасность все-таки совместимы.

- Другое дело, что долгие годы в умы россиян вбивалось, что почему-то улицы – это дороги. Что из улиц нужно делать гоночный трек, что они должны быть прямые и широкие. С этой ошибочной политикой другие города мира сталкивались еще в прошлом веке. Но это тупиковый путь, потому что сделать город удобным в бытовом плане для автомобилистов, чтобы они ездили быстро, и везде была парковка – это задача нереальная, - заключил эксперт.

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