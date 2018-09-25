2018-09-25T20:57:09+03:00
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Сюрреализм - это он: В Калининград привезли графику Сальвадора Дали

Экспозицию представили в Музее изобразительных искусств
Александр КАТЕРУША
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В Музее изобразительных искусств открылась выставка графики Сальвадора Дали.В Музее изобразительных искусств открылась выставка графики Сальвадора Дали.Фото: Александр КАТЕРУША
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В день открытия выставки Сальвадора Дали Музей изобразительных искусств работал дольше обычного, до вчера принимая посетителей. В здании кёнигсбергской биржи, куда переехал музей, эта выставка стала первой из временных. Открыли ее в большом зале «Прегель».

PS Gallery из Санкт-Петербурга представили в Калининграде 120 графических работ великого сюрреалиста из серий «Дон Кихот Ламанчский», «Фауст», «Воспоминания Казановы», «Озорные сны Пантагрюэля», «Божественная комедия» и др.

В Музее изобразительных искусств открылась выставка графики Сальвадора Дали. Фото: Александр КАТЕРУША

В Музее изобразительных искусств открылась выставка графики Сальвадора Дали.Фото: Александр КАТЕРУША

Конечно, важно понимать, что эти графические листы – оттиски, и существуют не в единственном экземпляре, но они редки.

- В Калининград мы привезли именно оригинальную графику. Известный каталонский художник Жоан Миро, уже будучи успешным, стал заниматься графикой, экспериментировать в технике, создавать новые образы. Он говорил: «Когда я продаю живописное произведение, я делаю счастливым одного человека. Когда я выпускаю графическую серию, то знаю, что счастливыми станут гораздо больше людей», - поясняет Сергей Робачевский, коллекционер, совладелец PS Gallery. – То что мы показываем, это не принты, не ксерокопии, это искусство оттиска. Графика выпускалась авторами по договоренности с издателями о каком-то количестве экземпляров. Когда эти экземпляры были отпечатаны, все камни и доски, с которых производились работы, уничтожали.

В Музее изобразительных искусств открылась выставка графики Сальвадора Дали. Фото: Александр КАТЕРУША

В Музее изобразительных искусств открылась выставка графики Сальвадора Дали.Фото: Александр КАТЕРУША

Некоторые из представленных на выставке в Калининграде работ Дали подписаны мастером. Так, на одном из листов с пояснением тиража и качества бумаги графической серии «Фауст» немецкого издания, есть автограф Сальвадора Дали, оставленный простым карандашом. В этой серии всего было выпущено 293 экземпляра.

Более редкая серия – «Дон Кихот Ламанчский». Тут же есть более массовая «Божественная комедия», серия, создававшаяся больше 10 лет - это порядка 4 тысяч оригинальных ксилографий, отпечатанных с 3,5 тысяч досок (все они также были уничтожены после печати).

В Музее изобразительных искусств открылась выставка графики Сальвадора Дали. Фото: Александр КАТЕРУША

В Музее изобразительных искусств открылась выставка графики Сальвадора Дали.Фото: Александр КАТЕРУША

Интересно, что у каждого графического листа есть своя стоимость, которая зависит от редкости и тиража. Оригинальная графика Дали сегодня стоит от 23 тысяч рублей за работу. Есть графика и по 120 и по 276 тысяч рублей…

И все, же мы все время говорим о графике Сальвадора Дали. Ее, надо сказать, уже привозили в Калининград. А как же с живописными сюрреалистическими работами?

- Живопись Дали в большинстве случаев находится в музеях. Работы из частных коллекций имеют стоимость со многими нулями. Мы, к сожалению, пока себе это позволить не можем. Но надеемся в будущем и у нас появится живопись Сальвадора Дали, - улыбается Сергей.

Еще одна фишка калининградской выставки – мультимедийное шоу.

- Мы хотим, чтобы восприятие творчества мастера было наиболее полным. Мультимедийное представление связано как раз с работами, показанными на выставке. Посетители, например, смогут увидеть какие-то детали, которые они не заметили, пройдя по экспозиции, – говорят организаторы.

В Музее изобразительных искусств открылась выставка графики Сальвадора Дали. Фото: Александр КАТЕРУША

В Музее изобразительных искусств открылась выставка графики Сальвадора Дали.Фото: Александр КАТЕРУША

Помимо графики посетители увидят и старые фотографии. Это портреты Дали, оригинальные снимки, сделанные современниками художника и выпущенные ограниченным тиражом при его жизни.

До Калининграда выставку показывали в Москве, Красноярске, Воронеже, Астрахани. После Сальвадора Дали повезут в Оренбург, Омск и Краснодар.

Выставка «Сюрреализм – это я» работает в Музее изобразительных искусств до 18 ноября.

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