2018-09-25T20:13:37+03:00
Общество

«Лучший по профессии»-2018 на АВТОТОР: Децибелы автозвука, тысячи болельщиков и полмиллиона призовых

В минувшую субботу состоялся финал конкурса профессионального мастерства, который по традиции превратился в большой шумный праздник
Николай Литвинов
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Денежные премии получили и победители, и призеры финального этапа.Денежные премии получили и победители, и призеры финального этапа.Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.
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Финал конкурса «Лучший по профессии» на АВТОТОР неизменно сопровождает День открытых дверей, и нынешний год не стал исключением. С самого утра завод в поселке имени Космодемьянского гостеприимно распахнул свои главные ворота, и вскоре просторная площадка под открытым небом наполнилась до отказа. Посмотреть автопроизводство и поболеть за конкурсантов собрались и жители поселка, и гости из Калининграда самых разных возрастов.

В этом году участие в конкурсе приняли около 500 специалистов, из которых финалистами стали 48 представителей шести специальностей. На кону, кроме прочего, стояли солидные денежные призы: 50 тысяч рублей за первое место, 25 тысяч - за второе и 15 тысяч - за третье. Итого общий призовой фонд превысил полмиллиона и достиг 540 тысяч рублей!

- В финал пробились лучшие специалисты, сливки нашего рабочего класса, успешно преодолевшие практически годовой отбор, - подчеркнул главный инженер АВТОТОР Сергей Ломовцев. - Я не без гордости хочу напомнить, что у нас порядка 30 процентов всех рабочих имеют среднее техническое или высшее образование. Благодаря их труду на автомобилях, выпущенных на АВТОТОР, в нашей стране ездят около двух миллионов человек.

После приветственных речей высоких гостей из мэрии города, областного правительства и думы ведущий объявил финал открытым.

Как на «Формуле-1»

Автомобильное производство само по себе - настоящее царство высоких технологий, экскурсия по которому даже в обычный день оставляет массу впечатлений. А уж во время финальных состязаний конкурса «Лучший по профессии» здесь просто разбегаются глаза.

Прохладный сентябрьский воздух сразу же сотрясли звуки автомобильных гудков. Для гостей АВТОТОР устроил выставку «своих» моделей, и, как обычно, в каждую машину можно было сесть, покрутить руль и понажимать на клаксон. Сигналили, к слову, не только дети, но и взрослые.

Сами финальные состязания проходили настолько динамично, что зрители и болельщики едва успевали переходить с одной площадки на другую. В корпусе, где соревновались слесари механосборочных работ, счет буквально шел на минуты. По условиям задания, финалистам нужно было собрать и установить на автомобильную раму детали подвески. Для победы требовалось выполнить все операции не только быстрее соперников, но и строго в соответствии с технологической картой. За каждое нарушение - штрафной балл. Правила - практически как в биатлоне, хотя быстрые и четкие манипуляции с инструментами напоминали скорее работу механиков на пит-стопе во время гонок «Формулы-1».

В кузовном цехе все желающиие могли примерить робу и подержать в руках мощный сварочный аппарат. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

В кузовном цехе все желающиие могли примерить робу и подержать в руках мощный сварочный аппарат.Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

У взрослых тоже эмоции били через край, а поводы для удивления находились весьма неожиданные.

- Мы несколько лет живем в поселке, но на АВТОТОР попали впервые, - рассказала одна из гостей Юлия Болотова, которая пришла на экскурсию вместе со своей дочерью-шестиклассницей Машей. - Я даже не представляла себе, какое здесь современное производство, какое сложное оборудование. Но, честно говоря, меня особенно поразили чистые окна в цехах и порядок вокруг. Никак не ожидала, что на крупном заводе можно увидеть такое!

Громкий финал

Пока участники справлялись с заданиями, а жюри считало баллы, зрителям нон-стопом предлагали все новые и новые развлечения. У главной сцены сразу после традиционной концертной программы устроили соревнования по автозвуку. Лучших среди профессионалов, чьи автомобили были нашпигованы мощнейшей аудиоаппаратурой, определяли по громкости не только музыки, но и аплодисментов публики.

Такой же яркой получилась и церемония награждения «Лучших по профессии». Под звуки фанфар победители и призеры поднимались на сцену за подарками и денежными сертификатами.

Победитель состязания среди контролеров качества Сергей Новицких признался, что не сразу поверил в то, что взял «золото».

- Первый раз участвовал и выиграл! - рассказал триумфатор. - На АВТОТОР я работаю четвертый год. Начинал слесарем на конвейере, всю производственную «кухню» хорошо знаю изнутри, что очень помогает в работе контролером. Соперники в конкурсе были достойные, победа далась тяжело, но тем она приятнее. Ну а призовые деньги… Жене, естественно, отдам. Все на благо семьи!

На «десерт» насыщенной программы всех ждало дрифт-шоу с участием калининградских и литовских спортсменов. На своих железных «монстрах» (мощность двигателя у некоторых доходила до 500 лошадиных сил!) гонщики устроили показательные выступления, выполняя одиночные, парные и даже групповые заезды. Гвоздем программы стал эффектный дрифт с розовым дымом из-под колес. Сразу после окончания шоу самых смелых зрителей пригласили бесплатно прокатиться на этих же машинах в качестве пассажиров.

Показательные заезды гонщиков стали самой эффектной частью программы. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

Показательные заезды гонщиков стали самой эффектной частью программы.Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Победители и призеры финала конкурса

Комплектовщики

1 место. Наталья Великодворская

2 место. Алексей Комаров

3 место. Людмила Смирнова

Водители погрузчика

1 место. Андрей Антонов

2 место. Николай Кириллов

3 место. Алексей Гунин

Сварщики

1 место. Виктор Зандер

2 место. Геннадий Борисенко

3 место. Сергей Юсов

Маляры

1 место. Евгений Кожемякин

2 место. Евгений Глезер

3 место. Александр Браташёв

Контролеры качества

1 место. Сергей Новицких

2 место. Анастасия Калюжная

3 место. Сергей Праживальский

Слесари механосборочных работ

1 место. Виталий Остренко

2 место. Сергей Ничипорчук

3 место. Игорь Гнатенко

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