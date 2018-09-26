В Калининградском зоопарке откроют дом престарелых… для медведей

СЕГОДНЯ 10:26 2018-09-26T10:38:59+03:00

В старом вольере, построенном 100 лет назад, пожилым медведям было не очень комфортно. Фото: Александр КАТЕРУША

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В Калининградском зоопарке готовятся к открытию новой экспозиции, которая получила название «Дом старых медведей». Как рассказали в пресс-службе учреждения, это комплекс из пяти вольеров, в которых будут жить возрастные медведи.

А это:

В трех оставшихся вольерах живут американские черные медведи барибалы: самец Аргон (31 год), самка Ховди (31 год) и их дочь Ханни (18 лет).

Отметим, весной 2017 года комиссия Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов подвергла жесткой критике условия содержания медведей в Калининградском зоопарке. Исторический «Медвежатник», построенный почти 100 лет назад, уже давно не отвечал современным стандартам содержания медведей ни по площади, ни по обустройству.

Особенно нелегко в «Медвежатнике» приходилось старым медведям, которым было тяжело передвигаться по разноуровневым скалам.

Так было решено переоборудовать под содержание возрастных медведей объект «Волчатник», построенный в 70-х гг., где в разное время содержались волки, лисы и медведи.

В одном из обновленных вольеров оборудовали бассейн. В каждом вольере для старых медведей появился душ, гамаки и новые элементы обогащения среды. Пол засыпали корой и щепой для того, чтобы оберегать суставы животных от охлаждения и нагрузок.

Пол в новых вольерах засыпали корой и щепой, чтобы оберегать суставы животных от охлаждения и нагрузок.Фото: Калининградский зоопарк

Рядом с вольерами установлены стенды, рассказывающие посетителям о старых животных, особенностях их содержания, а также о долгожителях Калининградского зоопарка.