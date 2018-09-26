Справочник пациента: где в Калининграде помогут школьнику со сколиозом

СЕГОДНЯ 14:03 2018-09-26T14:02:08+03:00

Нарушение осанки может появляться и от малоподвижности, и от нездорового питания, и от перегруза занятиями. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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- По данным минздрава Калининградской области, в структуре выявленных заболеваний у детей на первом месте - болезни костно-мышечной и соединительной ткани, на втором – болезни глаз, на третьем – органов пищеварения. Лидирующая позиция остается неизменной на протяжении достаточно большого времени. Как вы думаете, почему?

- Прежде всего я хочу сказать, что в этом нет ничего нового. Патология органов опорно-двигательного аппарата всегда лидировали, испокон веку, сколько я в этой профессии. Пусть вас такие данные не пугают. Напротив, мы с вами должны говорить о том, что помощь ортопедов для калининградских детей доступна, что достаточно глубоко проводятся осмотры школьников.

- Можно ли говорить о том, что именно ортопеды – качественнее других врачей анализируют состояние здоровья детей?

- Ни в коем случае так утверждать нельзя! Даже с точки зрения корпоративной этики. Поймите, если к врачу не обращаться, то у нас все и всегда будут здоровы…

- Какие основные причины нарушений развития опорно-двигательного аппарата детей?

- Причин много. Одна из – последствия травмы. Вторая – особенности соединительной ткани, из которой состоят органы опорно-двигательного аппарата, а также - врожденные аномалии.

Стресс, смартфон, загруз

- Вы согласны с родителями, которые в сутулости ребенка винят его увлеченность смартфоном, компьютером?

- Главная беда – дети мало двигаются. За виртуальным общением, за играми дети теряют чувство времени, чувство меры. Вот что опасно! А для того, чтобы ребенок рос с красивой осанкой, здоровый, он должен соблюдать баланс. У детей должно быть полноценное питание, ребенок должен много двигаться, а также - хорошо высыпаться. Кстати, сегодня врачи констатируют, что молодеет остеохондроз. И вот здесь как раз таки не последнюю роль играет «зависание» детей в смартфонах, компьютерах.

- Стресс у детей может быть причиной плохой осанки?

- Как отдельную причину я не стал бы выделять. Стресс, плохое настроение, депрессия, нарушение осанки, нарушение работы других органов и систем у детей могут быть и от малоподвижности, и от нездорового питания, и от перегруза занятиями. Повторю, все должно быть в меру!

- Есть ли толк от окриков родителей: «Держи спину!»?

- Нужно уметь держать осанку. Но помните, что осанка – это очень индивидуально. Как лицо, как отпечатки пальцев. У каждого человека – свои. Помните, что хорошая осанка – признак хорошего здоровья. Человек с плохой осанкой психологически чувствует себя хуже, чем человек с прямой спиной.

- Вы, наверняка, слышали от родителей, которые приводят детей к вам на приме, что школьникам нужно пить препараты с кальцием, чтобы укреплять кости?

- Да, высказывают такое мнение. Особенно, когда привозят ребенка с третьим переломом за год. Но в каждой ситуации нужно детально разбираться. Ну, если первый перелом у ребенка случился из-за того, что он неудачно прыгнул с гаража, второй – из-за того, что не так приземлился, прыгая со шкафа, а третий – уронил себе на ногу что-то тяжелое, то тут дело не в нехватке кальция, а скорее в гиперактивности. Нужно подумать, что с этим делать.

На операцию – в Питер

- У кого чаще встречается сколиоз - у мальчиков или девочек?

- У девочек чаще. Процентное соотношение на протяжении многих лет не меняется: на десять девочек со сколиозом - один мальчик с таким же диагнозом.

- Как визуально родителям определить – есть нарушение осанки у ребенка или нет?

- Прежде всего, нужно сказать, что дети в период полового созревания (девочки – 10-11 лет, мальчики – 11-12 лет) – в группе риска. Если видите, что во время выполнения домашних заданий ребенок лежит на столе, криво сидит, при ходьбе одно плечо – ниже другого, можно провести простую самодиагностику. Попросите ребенка раздеться до трусиков, встать ровно, ноги – на ширине плеч. Если вы видите, что плечи, лопатки, треугольники (место, где локти перпендикулярны талии) – симметричны, то все в порядке. Можно попросить ребенка, находясь в том же положении, коснуться руками пола. У любого человека со здоровой спиной не вызовет затруднения выполнить эту просьбу. И обратите внимание, если во время наклона вперед вы видите, что у ребенка неровная спина, то это уже повод обратиться к ортопеду в ближайшее время.

- Куда бежать? Каков порядок обращения за помощью к ортопеду по полису ОМС в Калининградской области?

- Как только у вас, родителей, появилось сомнение в состоянии здоровья ребенка, обращайтесь в поликлинику по месту прописки. В поликлинике врач-педиатр, либо хирург, либо ортопед могут первично оценить состояние и дать направление на консультацию к врачу-ортопеду в поликлинику Детской областной больницы. Как правило, врачи в поликлинике сами записывают юных пациентов на прием к нашим специалистам. Во время консультации ортопед проводит осмотр, физические тесты. И если сомнения есть, то отправляют на рентгенограммы На повторный прием – уже с рентгенограммами. По этим снимкам оценивается – есть ли сколиоз. И назначается лечение.

- Оперируют ли в Калининграде детей со сколиозами?

- Нет, как правило, детей с таким диагнозом мы направляем в детский ортопедический институт имени Турнера в Санкт-Петербург.

- Как часто это происходит?

- В настоящий момент прооперировано 7 детей из Калининграда в возрасте от 13 до 17 лет.

- Говорят, что носить корсеты - не эффективно?

- Все индивидуально. Часто спинодержатели – это скорее психологическая помощь. Они напоминают ребенку, что нужно правильно держать себя. Уважаемым родителям хочется напомнить: лучше естественного мышечного каркаса природа ничего не создала. Поэтому очень рекомендуем детям делать зарядку, заниматься физкультурой, спортом. И, кстати, нарушение осанки – это не повод отпрашиваться с уроков физкультуры.

В здоровом теле – здоровый дух!

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Куда идти на прием

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Обращаемся в поликлинику по месту прописки ребенка. Если потребуется консультация специалистов поликлиники Детской областной больницы, вам выдадут направление, запишут на прием.

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- Через «Комсомолку» хотим выразить огромную благодарность за внимание к пациентам, за ответственное отношение к работе заведующей поликлиники Гвардейска Татьяне Геннадьевне Абдуллаевой, а также - терапевту поликлиники Вадиму Валерьевичу Валиеву. По какому вопросу ты бы не обратился, эти врачи всегда находят решение, стараются быстро, качественно, профессионально помочь.

Спасибо! Будьте здоровы и благополучны!

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