Антон Алиханов: Планируем войти в клуб регионов, где продолжительность жизни превышает 80 лет

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-26T17:36:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Совете Федерации проходят Дни Калининградской области. Центральным событием сегодняшнего пленарного заседания стало выступление губернатора Антона Алиханова. В частности, глава региона рассказал о планах выполнения в самом западном регионе страны одной из национальных целей развития России - увеличения продолжительности жизни. Напомним, в майском указе Президента России поставлена задача увеличить продолжительность жизни россиян к 2024 году до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет. Ранее, в своем послании к Федеральному собранию Владимир Путин заявил о планах России войти в клуб стран «80 плюс» к концу следующего десятилетия.

Что касается Калининградской области, то сейчас средняя продолжительность жизни в нашем регионе составляет более 72 лет. По мнению губернатора, развитие системы здравоохранения в комплексе с другими мерами по улучшению качества жизни калининградцев могут увеличить этот показатель.

- В планах – к 2027 году войти в клуб тех регионов, где продолжительность жизни составит более 80 лет, – заявил Антон Алиханов.

По словам губернатора, в Калининградской области наблюдается снижение показателей смертности, особенно по таким причинам, как болезни системы кровообращения, туберкулез, снижается младенческая смертность. Разработана программа по привлечению медицинских кадров. Эффективность работы поликлиник повышается с помощью современных проектов управления, в том числе, «бережливого производства». На территории региона запланировано строительство трех новых медицинских учреждений.

Во время выступления Антон Алиханов заявил, что вот-вот население Калининградской области достигнет миллиона человек. Сегодня, по данным Росстата, проживает 999,1 тысячи человек.

- Калининградская область еще с советских времен мечтает о миллионом жителе и, судя по среднегодовой статистике прироста населения, возможно, в эту самую минуту в Калининградской области регистрируется миллионный житель, – заявил Антон Алиханов.

Губернатор отметил, что одной из ключевых задач властей региона является создание условий для увеличения рождаемости. Например, с этого года в Калининградской области заработал проект «Семья и государство – три шага навстречу детям», в рамках которого областной бюджет субсидирует проценты по ипотечному кредиту, оформленному по данной программе после рождения ребенка и до достижения им трех лет. Ожидается, что до конца 2018 года этой мерой поддержки воспользуется 400 калининградских семей.

Еще одна действующая программа – «Создание новых мест в общеобразовательных организациях на период до 2025 года», направлена на развитие сети современных школ, достаточной для организации занятий только в первую смену.

Антон Алиханов также поделился с сенаторами успехами детского технопарка «Кванториум», открытого в прошлом году. Он стал не просто местом нового российского образовательного формата, но и объектом инновационной инфраструктуры, площадкой развития центров дополнительного образования.

- Для себя мы определили цель: к 2020 году охватить современными дополнительными программами различных направленностей 75 процентов наших детей, – заявил губернатор.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила работу губернатора и регионального правительства:

- Команде управленцев в Калининградской области удается успешно реализовывать потенциал региона, - цитирует председателя Совфеда издание "Русский Запад". - Антон Андреевич (Алиханов - Ред.) два года руководит Калининградской областью и уже успел подняться на седьмое место в рейтинге губернаторов. Как показали опросы населения, 68% жителей Калининградской области относятся к его деятельности положительно. Этого трудно добиться, Антон Андреевич, но очень легко потерять.

Валентина Матвиенко назвала Калининградскую область одним из лидеров по привлечению инвестиций. В частности, она сообщила о развитии цифровой индустрии в Гусеве, развитии автомобильного кластера, янтарной отрасли, рыбной и сельскохозяйственной промышленности, доступности медицины, образования, развития туризма.

- Много происходит креативного, свежего - это здорово, - сказала Матвиенко. - Однако проблемы еще остаются, надо работать дальше.