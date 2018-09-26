Рудников на время суда останется в СИЗО, Дацышину разрешили прогулки по Светлогорску

СЕГОДНЯ 20:48 2018-09-26T20:53:10+03:00

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В среду, 26 сентября, в Центральном районном суде Калининграда началось рассмотрение уголовного дела по обвинению главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и бывшего замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина в вымогательстве в особо крупном размере у руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Виктора Леденева. Напомним, по версии следствия, Игорь Рудников вымогал 50 тысяч долларов США у Виктора Леденева. Якобы, за денежное вознаграждение Рудников обещал не публиковать в газете «сведения, порочащие Леденева». Александр Дацышин, по версии следствия, был пособником этого преступления.

На первом заседании рассматривался вопрос о продлении или изменении меры пресечения обвиняемым. После задержания в ноябре 2017 года Игорь Рудников был арестован, при этом, срок содержания под стражей ему неоднократно продлевался. Александр Дацышин был помещен под домашний арест и с ноября 2017 года находился в своем доме в Светлогорске.

Защита Рудникова и Дацышина выступила против продления меры пресечения. По их мнению, все те основания, на которые ссылалось следствие при избрании меры пресечения осенью 2017 года, уже отпали.

- Если мы посмотрим, на основании чего Рудникова заключили под стражу, мы увидим там какие-то «заклинания» и «мантры», - отметила адвокат Рудникова Анна Паничева. – Может скрыться… может заниматься преступной деятельностью… может угрожать… может уничтожить… Но это применимо к любой мере пресечения. С другой стороны, чем это подтверждается? Может продолжить заниматься преступной деятельностью. Рудникова обвиняют в том, что он вымогал деньги у руководителя следственного управлении Следственного комитета Калининградской области, у генерал-лейтенанта. Он что, будет ездить по областям и вымогать деньги у генералов, возглавляющих следственные управления? Какую преступную деятельность он сможет продолжить? Или, если он выйдет на свободу, он будет ходить к Леденеву и требовать эти деньги?

По словам Паничевой, суду ничего не мешает изменить Рудникову меру пресечения на подписку о невыезде или домашний арест. Она напомнила, что журналист проживает в Калининграде, у него есть жилье, он человек с, в общем, с безупречной репутацией и с положительными характеристиками.

- Он действительно хочет защитить свое доброе имя, он будет являться в суд, - заявила адвокат. – Зачем, вообще, государству мучить человека, и держать его изоляторе, условия в котором являются пыточными?

Нет доказательств, что и Александр Дацышин, если ему изменить меру пресечения, будет как-то влиять на это дело, заявил его защитник, адвокат Сергей Баранов.

- На протяжении всего предварительного следствия и момента избрания Дацышину меры пресечения в виде домашнего ареста и до настоящего времени не собрано ни одного доказательства, что ему необходимо применять такую меру пресечения, - заявил адвокат Сергей Баранов. – Не предоставлено никаких данных, что во время предварительного следствия Дацышин или кто-то другой пытался воздействовать на какого-либо свидетеля или уничтожить доказательства.

Адвокат Баранов попросил суд изменить Дацышину меру пресечения на подписку о невыезде, или залог, в размере от 1 до 5 млн рублей, при этом, залогодателем готов был выступить сам Баранов. В случае, если суд откажется изменять меру пресечения, защита Дацышина попросила изменить условия отбывания домашнего ареста.

- Сейчас ему запрещено выходить из дома на прилегающую территорию, пользоваться почтой, телефонной связью и интернетом. Хотя, даже в СИЗО у арестованных есть ежедневные прогулки. При этом, ему не запрещено встречаться дома с гостями, - сказал Сергей Баранов. Он предложил суду разрешить Дацышину пользоваться телефоном и интернетом, посещать офисы защитников и двухразовые прогулки по Светлогорску.

Представитель прокуратуры в ходе судебного заседания заявила, что Рудников и Дацышин обвиняются в совершении особо тяжкого преступления. Поэтому, учитывая тяжесть предъявленных им обвинений, они, находясь на свободе, и обладая «обширными связями» в кругах госвласти и правоохранительных органов, могут оказать воздействие на участников уголовного дела, угрожать свидетелям, уничтожить или скрыть доказательства или даже скрыться от суда. Кроме этого, нет никаких данных, что Рудников не может находиться в СИЗО, а Дацышин - под домашним арестом, сказала она.

- Иные, более мягкие меры пресечения не обеспечат надлежащего рассмотрения уголовного дела. Поэтому прошу оставить им меру пресечения без изменения и продлить срок содержания под стражей Рудникову на 6 месяцев, Дацышину под домашним арестом – также на 6 месяцев, - заявила представитель прокуратуры.

После двухчасового перерыва, судья Людмила Сагий продлила Игорю Рудникова срок содержания под стражей на шесть месяцев – до 1 марта 2019 году. Александру Дацышину изменили условия нахождения под домашним арестом. В частности, ему разрешили пользоваться телефоном и интернетом, совершать двухчасовые прогулки по Светлогорску и посещать своего адвоката.