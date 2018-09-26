Почему калининградцы отказываются от банковских переводов в пользу мобильных

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-26T17:36:27+03:00

Теперь перевести деньги с «телефона на телефон» даже проще, чем на другую карту

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На днях операторы МТС и «Мегафон» сделали бесплатными для абонентов перевод денег со счета на счет. Такие действия ведущих телеком-игроков уже заставили аналитиков пересматривать прогнозы развития рынка финансовых услуг в России. В частности, беспрецедентную активность операторов в сегменте мобильных финансовых платежеи отмечает авторитетное аналитическое агентство AC&M Consulting. На смену платежам и переводам «с карты на карту» постепенно приходят удобные, интуитивные и бесплатные переводы «с телефона на телефон».

Мы постарались разобраться, насколько актуальны эти тренды для Калининградской области и как именно работают «мобильные переводы» для жителей региона.

Что значит перевод «с телефона на телефон»?

Для того, чтобы перевести деньги на счет коллеги, родственника или любого другого абонента достаточно выбрать его имя в списке контактов в телефоне или знать номер. При этом совершенно неважно какой у абонента гаджет: кнопочный телефон или смартфон последний модели – бесплатные переводы доступны всем. Это более простой и доступный способ по сравнению с банковским переводом, когда необходимо либо вводить длинные реквизиты, либо платить комиссию.

Что можно оплатить?

Средствами на мобильном счете абонент может оплачивать множество сервисов: покупки в интернет-магазинах, образовательные услуги, транспортные расходы, штрафы ГИБДД, ЖКХ, парковки, онлайн игры и еще сотни услуг. Абоненты также могут обналичить средства или перевести на счет банковской карты при помощи простых и доступных сервисов.

По статистике МТС и Мегафона на конец августа 2018 года, в России каждый пятый абонент пользуется платежами с мобильного счета.

За что еще можно платить без комиссии?

МТС также обнулила комиссии за регулярные платежи с лицевых счетов абонентов МТС в адрес более чем 300 поставщиков услуг, представленных в мобильном приложении «МТС Деньги» и на сайте МТС. Теперь оператор не взимает комиссию при оплате с мобильных устройств и компьютера наиболее востребованных услуг: фиксированного доступа в интернет и телефонии, кабельного и спутникового ТВ, услуг ЖКХ и образования, транспортных и страховых услуг, оплаты парковок и покупки онлайн-игр..

Почему «мобильные переводы» идут в народ?

Аналитики утверждают, что в России еще остается достаточно большая армия абонентов мобильнои связи, не охваченных банковскими продуктами. Как правило, это пенсионеры, дети в возрасте 12-14 лет, у которых нет паспорта, но которые уже могут быть вовлечены в экономическую деятельность - операции купли, продажи и обмена. Примерно четверть всего объема переводов приходится на операции объемом менее 2000 рублей. Не менее 10 процентов от общего объема переводимых средств, приходится на платежи размером 300-500 рублей. Для таких платежеи минимальная комиссия в 30 рублеи становится весьма существенной . Переводы без комиссии станут важным альтернативным инструментом для потребителеи , в практике которых присутствуют частые транзакции малого размера.

О чем говорят эти тренды?

Представьте, что у семьи из Светлогорска ребенок учится в университете в Калининграде. Быстрые и понятные механизмы переводов позволяют родителям быть уверенными в том, что сын или дочь не сидит без денег в столице области: в любой момент буквально за минуту есть возможность пополнить «кошелек» своего чада. Или другой пример: компания идет в кафе и им приносят общий счет для оплаты. Быстрые мобильные переводы дают возможность без комиссии рассчитаться с друзьями прямо на месте и не трудиться запомнить, кто кому сколько должен.

Вполне вероятно, что именно такой способ расчетов постепенно вытеснит банковские карты.