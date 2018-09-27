Ледяной дождь, 5 голов и селфи со Смоловым: Что происходило на матче «Балтика»-«Локомотив» и после него

СЕГОДНЯ 03:59 2018-09-27T04:00:37+03:00

После игры Федора Смолова долго не отпускали в автобус, и нападающий никому в фото не отказал. Фото: Александр КАТЕРУША

В матче 1/16 Кубка России в Калининграде наша команда была в шаге от сенсации

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На игру в Калининград московский «Локомотив» прилетел в статусе действующего чемпиона страны. Более того – гости прибыли к нам вовсе не вторым составом, чем часто грешат сильные команды в играх с соперниками послабее. Тренер железнодорожников Юрий Семин взял всех своих главных звезд, включая Федора Смолова и братьев Миранчуков, показав, что не рассматривает предстоящий матч как легкую прогулку. Впрочем, прогуляться футболисты «Локомотива» тоже успели: несколько игроков в день игры устроили себе вылазку на набережную Верхнего озера. И судя по фотографиям, им у нас понравилось.

К началу игры столбик термометра показывал всего +11 градусов, а поле стадиона «Калининград» обильно поливал холодный дождь. Поболеть на трибунах в этот непогожий осенний вечер собрались 25 231 человек – да, не аншлаг, но, судя по данным о продажах, пришли практически все, кто купил билет. Кроме того, такая аудитория все равно позволила установить новый рекорд в истории проведения кубковых матчей в Калининграде. Ну а посчитать всех зрителей и вовсе было невозможно, поскольку канал «МатчТв» вел прямую трансляцию на всю страну.

Валидольный матч

- Мы планировали играть от обороны с быстрым переходом в атаку, - раскрыл план на игру уже после ее окончания главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов.

Можно сказать, что задумка в целом сработала. В самом начале матче «Локомотив» захватил инициативу и уже на 5-й минуте в игру вступил наш голкипер Евгению Помазану. Но первый гол забила именно «Балтика»! На 28-й минуте Алан Касаев пробил из пределов чужой штрафной и вратарю «Локо» Антону Коченкову пришлось вынимать мяч из сетки.

На этот раз зрители увидели целых пять голов, но, к сожалению, в ворота "Локомотива" (на фото) залетело на один мяч меньше, чем в наши.Фото: Александр КАТЕРУША

Оплеуха заставила чемпиона прибавить скоростей и уже семь минут спустя москвичи смогли отыграться. После прострела Федора Смолова мяч точно в наши ворота отправил Алексей Миранчук. Со счетом 1:1 команды ушли на перерыв.

Во втором тайме игра возобновилась на встречных курсах. «Балтийцы» действовали все наглее и наглее, что принесло плоды на 63-й минуте. Руслан Магаль, до этого «запоровший» отличный момент, все-таки вколил мяч куда надо. Автором голевой передачи записали… нашего вратаря: Евгений Помазан рукой (!) отправил мяч в поле, где его подхватил Магаль.

Праздник калининградских болельщиков продолжался до 87-й минуты. Затем настал черед напомнить о себе нападающему сборной Португалии. Автор победного гола во время финала Евро-2016 Эдер красивым ударом «ножницами» запулил мяч в угол ворот «Балтики». Счет остался ничейным до конца основного времени, и поединок перетек в дополнительные таймы.

Развязка наступила на исходе первой 15-й минутки. Все решил Миранчук, но на этот раз не Антон, а Алексей. Воспользовавшись неудачным отскоком от защитника «Балтики» Алексея Буйволова, полузащитник «Локомотива» выстрелил точно в цель. «Балтийцы» предприняли нескольких отчаянных попыток сравнять счет и пару раз доводили дело до опасных ударов, но больше забить, к сожалению, не сумели. Итоговый результат 2:3 - и дальше проходит «Локомотив».

Болельщики поблагодарили "балтийцев" за отличную игру.Фото: Александр КАТЕРУША

- Интересный матч, хорош с обеих сторон, - признал на пресс-конференции Юрий Семин. – Нам пришлось дважды отыгрываться, это было тяжело, но ребята проявили характер.

Про бабушку и селфи

После окончания матча с просьбами о совместном фото к звездам московской команды стали обращаться еще у кромки поля. Уставшие, но довольные гости охотно соглашались.

Неформальное общение продолжилось в микст-зоне, где журналисты, стюарды и волонтеры ждали футболистов по пути из раздевалки к автобусу. Когда показались братья-близнецы Миранчуки, журналисты не могли не припомнить им случай, который они сами рассказали на шоу «Вечерний Ургант» несколько месяцев назад. Оказалось, бабушка футболистов позвонила им после одной из не слишком удачных игр и сказала: еще раз так сыграете – поедете в «Балтику».

- Да, перед вылетом в Калининград мы снова вспомнили в семье эту шутку, - с улыбкой признался Антон, но развивать тему не стал.

Одним из последних из раздевалки вышел Федор Смолов. В матче с «Балтикой» нападающий бил по воротам 6 раз, чаще других в своей команде, но отметился только голевой передачей. При появлении в микст-зоне Федор был молчалив и, извинившись, отказался от комментариев. Зато в просьбах сделать совместное селфи футболист не отказал никому, хотя просили об этом на каждом шагу и хрупкие девушки, и крепкие парни. Федор приветливо улыбнулся в полтора десятка смартфонов, после чего наконец его отпустили в автобус к своей командой.

Возможно, уже через две недели и Смолов, и Миранчуки приедут в Калининград снова, но теперь в составе сборной. Матч Лиги Наций Россия-Швеция, напомним, состоится у нас 11 октября.