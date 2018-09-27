«Балтика» - «Локомотив»: футбольный триллер в Калининграде

СЕГОДНЯ 11:38 2018-09-27T11:40:19+03:00

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Вчера вечером мне показалось, что в Калининград вернулся чемпионат мира по футболу. Матч "Балтика" - "Локомотив" хоть и не финал Кубка России, а всего лишь одна шестнадцатая, получился по-хорошему сумасшедшим и очень атмосферным. Настоящий футбол, таким каким мы его любим. 25 тысяч болельщиков на трибунах (была бы погода получше, пришли бы все 30), напряженная интрига, продолжавшаяся все 120 минут игры (после того, как "Локомотив" забил третий мяч, игроки "Балтики" продолжали биться, а болельщики продолжали в них верить и орать "Вперед, балтийцы!"), наконец, качество игры. Было странно осознавать, что "Балтика" занимает всего лишь 14-е место в чемпионате России ФНЛ. С такой-то игрой против действующего чемпиона страны? С такими-то исполнителями как Помазан, Касаев, Магаль, Григорьев, Дядюн... С настоящим Карлесом Пуйолем в центре обороны, которого зовут Роман Буйволов, - и сходство здесь не только в прическе, хотя Буйволову есть над чем работать. Да вся команда работала как единый организм, и все футболисты - большие молодцы!

Полузащитник "Балтики" Максим Григорьев против Федора Смолова.Фото: Александр КАТЕРУША

Конечно, "Локомотив" выше классом, местами это проявлялось - достаточно вспомнить выходы Федора Смолова (как правило, запоротые) и зубодробительный удар португальца Эдера - того самого, который похоронил французов в финале Евро-2016. После этого гола вратарь калининградцев рухнул, как подкошенные - такие удары не берутся. Но "Балтика" показала бешенную самоотдачу, а местами очень мастерскую игру. Два шикарных гола: техничное исполнение Касаева, а во втором тайме блестящая спецоперация в стиле сборной Голландии лучших времен: удар вратаря через все поле, уход в отрыв Магаля и выстрел в ближний угол, оставивший не у дел голкипера "Локо". Что же касается самоотдачи, то наши ребята не сдавались до финального свистка, когда сил не оставалось совсем, и вот за это им самое большое спасибо. Если бы каждая игра регулярного чемпионата проходила так, как вчерашний матч с "Локомотивом", "Балтика" точно была бы не на 14-м месте, а значительно выше.

Фанаты "Балтики".Фото: Александр КАТЕРУША

Разумеется, пройти "Локомотив" шансов было немного. "Балтика" проиграла, но это поражение их тех, что сродни победе, даже из тех, что попадают в историю. Думаю, этот матч будут вспоминать долго. И еще эта игра вселяет оптимизм, что черная полоса позади и скоро дела у нашей команды в регулярном чемпионате пойдут на поправку. Да, начало сезона, можно сказать, провалено, но шансы выступить достойно и даже пройти по итогам сезона в премьер-лигу остаются. А будет игра - будут болельщики на трибунах. И даже на 25 тысяч человек, как вчера, а больше.

После матча с игроки "Балтики" подбежали к трибунам, поблагодарили болельщиков за поддержку. Болельщики проводили игроков криками и овациями. Это было очень трогательно. Такая игра нам нужна. Такая игра всем нужна.