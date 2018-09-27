Воспитатель года Ольга Мовчан: Развиваем у детей инженерное мышление

СЕГОДНЯ 13:51 2018-09-27T13:52:13+03:00

Педагог из Зеленоградска убеждена: важно понять, что ребенку будет интересно в его дальнейшей жизни

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Накануне Дня работника дошкольного образования, который отмечают 27 сентября, «Комсомолка» встретилась с Ольгой Мовчан, которая работает в детском саду №4 Зеленоградска. В августе она стала победительницей конкурса «Воспитатель года-2018».

И это не удивительно. Ольга, как говорят, педагог от бога. Возиться с детьми любила, когда сама еще была школьницей.

- Я росла в большой семье, - рассказывает Ольга. - Когда все родственники и соседи собирались у бабушки, всегда было много детей. Меня назначали няней, я присматривала за малышами, играла с ними, чему-то учила. Мне всегда это нравилось.

Своим интересом Ольга Мовчан называет раннюю профилизацию дошкольников.

- У наших воспитанников мы развиваем инженерное мышление. Говорят же, что в стране сейчас острая нехватка таких кадров. А в каждом меленьком человечке есть что-то от этой профессии, ведь малыш любит что-то построить, собрать. Начиная с двухлетнего возраста, дети сами могут приделать крылья игрушечному самолету или колеса машинке. Это элементарное конструирование. К семи годам начинаем заниматься робототехникой, программированием.

Сейчас Ольга с ребятами реализуют проект «Загадочный космос».Фото: Александр КАТЕРУША

Сейчас Ольга с ребятами реализуют проект «Загадочный космос». Дети моделируют и строят звездолеты, космодромы, собирают пульты управления и электрические схемы. И девочкам бывает интереснее, чем мальчикам!

- Ранняя профилизация нужна, чтобы понять, что интересно ребенку, - поясняет Ольга. - Потом, уже в школе ребенок занимается этим более детально и глубоко. В садике я детей вовлекаю, показываю. Для экспериментов у нас есть лаборатория. Те, кому это менее интересно, сначала просто наблюдают. Но через несколько дней присоединяются к нам, и занимаемся уже вместе.

Есть у лучшего воспитателя и свои методы воздействия на провинившихся детей.

- Если ребенок не вовлечен в дело, которым мы все занимаемся, это для него большая беда. Его не взяли, он вне коллектива, с ним не будут играть! Все строят ракету, а он – нет. Это очень действенно, и проказник сделает все, чтобы исправиться и быть вместе с ровесниками.

Современный мир невозможно представить без компьютеров и гаджетов. Но как быть, если дети, что называется, постоянно сидят в телефонах?

- Все должно быть дозировано и должно нести пользу. Мультик поучительный, не жестокий. Компьютер с полезными программами, – говорит Ольга. – Есть игры развивающие, обучающие, для детей и взрослых. Когда всем в семье весело и интересно, ребенок один не станет сидеть с планшетом.

О смене деятельности Ольга не задумывалась никогда. Хотя признается, что в ее работе, как и в любой, есть трудные моменты.

- Иногда устаю и думаю: «Наверное, где-то бывает легче». Но когда утром прихожу в садик, меня встречают детские глаза и понимаю, как я им нужна. Ни в одной профессии такого нет. Усталость и сомнения тут же проходят.