Уши как у мыши, а в мешке – янтарь: В Калининграде у Музея янтаря установили фигурку бабушки-хомлина

СЕГОДНЯ 15:11 2018-09-27T15:14:27+03:00

Бабушка-хомлин забавная: ее уши, выглядывающие из-под чепчика, похожи на мышиные, платье в заплатках, а рядом стоит мешок. Фото: Александр КАТЕРУША

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В Калининграде появилась вторая фигурка хомлина (от англ. слова home., по аналогии с домовым). Скульптуру бабушки установили в бойнице ограждения Башни Дона, в которой расположен Музей янтаря. Фигура размером с ладонь расположена справа от входа в музей и блестит она так, что не заметить сложно.

Сама бабушка-хомлин забавная: ее уши, выглядывающие из-под чепчика, похожи на мышиные, платье в заплатках, а рядом стоит мешок. Говорят, в нем спрятан янтарь. И это не случайно. По задумке авторов, именно хомлины создают уникальные изделия из янтаря. Они - совершенно добрые существа, похожие на домовых, живут тысячелетиями благодаря силе янтаря.

Как рассказала автор скульптуры Наталья Шевченко, это вторая фигурка сказочного персонажа из запланированных семи. Первый хомлин установлен на мосту рядом с Кафедральным собором.

Скульптуру бабушки установили в бойнице ограждения Башни Дона.Фото: Александр КАТЕРУША

- У нас завязывается маршрут, в который войдут еще пять персонажей, расположенных в ключевых туристических местах Калининграда. Появятся еще двое детей и трое внуков-хомлинов, - рассказывает Наталья.

Воплотил в жизнь идею Натальи и ее супруга Сергея московский скульптор Андрей Следков. Он изготовил домовенка из латуни по их эскизам.

Как рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, хомлинов покажут в новом ролике туристической привлекательности Калининградской области.

По задумке властей эти домовые должны приманивать туристов. Но для этого в городе их, вероятно, должно появиться много или очень много: разных по виду, оригинальных, забавных. Например, кто-то сидит под скамейкой, кто-то лезет по забору или выглядывает из-за столба.

Идея устанавливать фигурки по городу не нова. Так, в польском городе Вроцлав с 2005 года стали появляться бронзовые гномы, которые очень удачно вписывались в городской пейзаж и со временем стали настоящей туристической фишкой. Число фигурок во Вроцлаве постоянно растет. По подсчетам в 2016 году в городе было 385 гномов. Конечно, не обходится без происшествий – вроцлавских гномов периодически ломают или воруют. Так что калининградским хомлинам все это тоже грозит.