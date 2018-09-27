Как в Калининграде найти работу тем, кому уже за сорок

СЕГОДНЯ 17:23 2018-09-27T17:23:48+03:00

В Центре занятости населения уверяют, что в зрелом возрасте не только реально найти новую работу — можно даже кардинально сменить профессию

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60 процентов калининградцев, состоящих на учете в Центре занятости — люди старше 40 лет. Такие цифры в эфире программы «Говорит Калининград» привел заместитель директора Центра занятости населения Калининградской области Дмитрий Пронин. Он уверяет, что после сорока не только реально найти новую работу — можно даже кардинально сменить профессию.

- У нас есть примеры инженеров, которые ушли в газоэлектросварку или стали водителями автобусов и дальнобойщиками. А чаще всего калининградцы уходят на переобучение в торговлю, сферу услуг и строительство, - рассказывает Пронин.

По словам представителя Центра занятости, нередко людей на курсы по перепрофилированию приводит не сокращение, а профессиональное выгорание — когда старая работа банально надоела, не устраивает зарплата или отсутствие карьерного роста.

- Сегодня при учебных заведениях есть центры переобучения и повышения квалификации. Многие получают второе высшее или средне-специальное образование. Для работающих людей делают программы от 70 до 200 академических часов, - говорит Пронин. - Но это платно. А бесплатно в Центре занятости мы помогаем получить новые навыки безработным, пенсионерам и женщинам в декретном отпуске.

Образование у человека должно быть длинною в жизнь, ведь в будущем придется часто менять работу кардинально, считает директор агентства "Персонал-Янтарь" и газеты для профессионалов "Профи" Наталья Воронцова.

- Люди из поколения бэби-бумеров (рожденные после войны) воспитывались на том, что профессия должна быть одна на всю жизнь. А те, кому сейчас около сорока — росли в период перестроек, где никогда не было стабильности. Эти люди уже готовы к переменам. В связи с последними событиями и пенсионной реформой стало ясно, что наша трудовая жизнь будет долгой, порядка 45 лет. Возможно, каждые 10 лет придется менять профессию, - говорит Воронцова.

По мнению эксперта, будущее — за работой в секторе гостеприимства, IT-технологий, медицины и сельского хозяйства. И хоть это очень примерный горизонт планирования, знания в этих сферах лучше получать уже сейчас без отрыва от вашей постоянной работы. Правда, калининградский рынок дополнительного образования пока не приспособился к спросу на него — удобных курсов сегодня достаточно разве что в интернете. Но это не мешает людям в возрасте 40+ менять работу, обучаясь всему необходимому буквально на ходу.

- Я много лет работала в СМИ, рекламе, руководила проектами, - рассказала о своем опыте калининградка Елена, которая бросила офисную работу и открыла магазин парфюмерии. - После сорока действительно произошло выгорание, я ушла и поняла, что возвращаться не хочу. В новом деле никто не помогал, разве что близкие поддерживали... морально. Пришлось учиться всему заново, учусь и по сегодняшний день. Но прошлый опыт не стал лишним, все пошло «в кассу».

Программу «Говорит Калининград» о трудоустройстве после сорока слушайте ЗДЕСЬ.