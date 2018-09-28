«Простите меня за всё»: Хабаровский убийца оставил предсмертную записку и скрывался 20 лет в Казахстане и Калининграде

СЕГОДНЯ 12:04 2018-09-28T12:04:56+03:00

В 1997 году Юрий Иванков зарезал должника и ударился в бега, заставив всех поверить, что его уже нет на белом свете

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Началась эта история с того, что в далеком от Калининграда городе Хабаровске в еще более далеком от всех нас 1997 году поссорились двое тамошних жителей. Причина была вполне банальной: один из хабаровчан взял взаймы у земляка 100 тысяч рублей, а отдавать не торопился.

Нож вместо долга

Первое время кредитор мягко намекал на то, что должнику следовало бы вспомнить о своих обязанностях, потом конкретизировал свои претензии в куда более доходчивой форме, и наконец, перешел к открытым и настойчивым требованиям немедленного возврата ссуды. Заемщик сначала притворялся, что вообще не понимает, о чем речь, затем неохотно признал, что, мол, да, что-то такое за ним и впрямь числиться, но расплатиться пока нет никакой возможности. И лишь когда дошло до угроз, согласился вернуть деньги. Встретиться договорились в Индустриальном районе города – там должник трудился охранником на одной из производственных баз. Туда заимодавец Юрий Иванков (фамилия изменена – Ред.) и явился под вечер 3 марта 1997 года.

При встрече оказалось, что бравый охранник успел изрядно хлебнуть спиртного – видимо, прямо на посту. Но данное обстоятельство Юрия мало занимало – пусть начальство ЧОПа со своим сотрудником разбирается. Куда больше огорчил тот факт, что возвращать долг ему, похоже, вновь не собирались.

- Может, подождешь еще? – нагло ухмыляясь, предложил должник.

- Да ты что?! – возмутился Юрий. – И так уже вон сколько времени жду. Совесть-то надо иметь или ты ее вместе со страхом потерял? Короче, гони 100 тысяч и радуйся, что я еще проценты не требую.

- Видишь, какое дело, - все так же глумливо продолжал пьяный сторож. – Не при деньгах я сейчас! А вот ты, как посмотрю, большой жмот, сквалыга настоящий. В общем, иди, откуда пришел, иначе вместо денег вот что получишь.

Тут охранник вытащил нож и пригрозил им ошарашенному подобным оборотом дела кредитору. Впрочем, растерянность мгновенно сменилась яростью, и мужчина ринулся с голыми руками на вооруженного противника. В завязавшейся драке Иванкову каким-то образом удалось отобрать клинок у его обладателя. Как Юрий несколько раз ударил сторожа ножом, он и сам потом не мог вспомнить. Когда пришел в себя, увидел лежавшего у ног оппонента – уже бездыханного.

Мнимый самоубийца

Сообразив, что «наработал» в чистом виде на 105-ю статью Уголовного кодекса РФ, новоявленный убийца призадумался. В тюрьму, конечно, не хотелось. Поэтому Иванков ушел с территории базы так же незаметно, как пришел, и той же ночью подался в бега. Хабаровский край большой, тайга там густая – скрываться Юрию удавалось целый год. Но в итоге его все-таки задержали, предъявив официальное обвинение в убийстве. На допросах Иванков не запирался, сознавшись в содеянном и во всех подробностях рассказав, как все происходило.

Наверное, именно такая покладистость и подкупила следствие и прокуратуру, которая сочла возможным до вынесения приговора не заключать обвиняемого под стражу, а оставить на свободе под действием подписки о невыезде. Потом об этом своем решении правоохранители здорово пожалели. Ибо Юрий, когда окончательно уверился, что оправдания ему не видать, как своих ушей, вновь решил скрыться, но на этот раз в куда более далеких краях. Чтобы замести следы, хабаровчанин решил имитировать суицид. Оставил семье якобы предсмертную записку: мол, замучила совесть, не вижу иного выхода, кроме как расстаться с жизнью. И пропал – как он сам надеялся, бесследно.

Надо признать, придумано было неплохо - поди отыщи тело самоубийцы в тайге: может, его медведи давно съели. А коли утопился, течением могло унести куда угодно, хоть в море, реки на Дальнем Востоке полноводные.

«Ничего не забывается в нашем государстве»

Но все же сомнения у следователей были большие, поэтому в 1999-м Юрия Иванкова объявили в федеральный розыск. К этому моменту сам он уже почти год как находился в Республике Казахстан – въехать туда пусть даже и тайком, не было проблемой, во всяком случае, в «лихие 90-е». Нелегалу удалось обзавестись поддельным казахстанским паспортом, снять жилье. Добывать средства к существованию приходилось, правда, случайными подработками, ведь при устройстве на официальную работу был риск «спалиться» на сомнительных документах. Так и мыкался Иванков на чужбине десять лет кряду.

Когда Юрию стукнуло 50, он решился покинуть опостылевшие среднеазиатские степи. Но домой возвращаться по-прежнему опасался, поэтому выбрал другой вариант – переехать в Калининградскую область, где обосновался родной сын. Тот принял беглого родителя, который, надо заметить, был еще и везучим человеком: с липовым паспортом сумел пересечь несколько государств, не вызвав подозрений у пограничников! Обосновавшись в сыновьем доме в Гурьевском районе, нелегал со стажем несколько успокоился.

- Думал, со временем то, что я сделал, забудется, - признавался позже мужчина. – Но ничего не забывается в нашем государстве!

Начальник Управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области Денис Нестеров подтверждает, что срок давности по такого рода уголовным делам отсутствует.

- Конечно, это не профессиональный киллер, но как ни крути, человек совершил умышленное убийство, особо тяжкое преступление. Поэтому его все это время продолжали искать, хотя, может, и не столь интенсивно, как в первое время.

Добровольное заточение

Прошло еще 10 лет, пока эпопея беглого хабаровчанина подошла к своему логическому завершению. Все эти годы Юрий вел себя предельно осторожно, практически не выходя со двора. О том, чтобы истребовать себе пенсию, и речи не было – отец отрабатывал свой хлеб на подсобном хозяйстве сына. Где-то в теплице его и застали нагрянувшие оперативники.

- Из Хабаровска нам сообщили, что родственники подозреваемого переехали с Дальнего Востока в Калининградскую область, и передали нам ориентировку, - продолжает майор полиции Нестеров. – Мы установили негласное наблюдение. Выяснилось, что кроме зарегистрированных по указанному адресу граждан, там проживает еще какой-то неизвестный человек. Сличили возраст, приметы – вроде, подходит. Дождались прибытия хабаровских коллег и вместе с ними отправились в Гурьевский район. Подозреваемый сначала предъявил давно просроченный казахстанский паспорт на другое имя. И только когда хабаровцы предъявили его старые фотографии, а затем сличили его отпечатки пальцев с теми, что имелись в картотеке лиц, находящихся в розыске, сознался: дескать, да, это я самый и есть. Мне показалось, он даже огромное облегчение испытал. Что ж, это как раз можно понять – представляете, 20 лет жить в постоянном страхе разоблачения! Он ведь даже не улицу не выходил, получается, сам себя заточил в четырех стенах.

К слову, исходя из судебной практики и с учетом обстоятельств убийства, Иванкову вряд ли дали бы больше 10 лет «зоны». Не подайся он в бега, давным-давно бы отсидел свой срок и вышел на свободу с чистой совестью. А так все это 60-летнему хабаровчанину еще только предстоит. Недавно его под конвоем этапировали в Хабаровск и передали следственным органам.

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