Попал под Буйволова: После матча в Калининграде Смолов выбыл на месяц с травмой плеча

СЕГОДНЯ 14:53 2018-09-28T15:01:22+03:00

Нападающий "Локомотива" теперь уже наверняка не сыграет и за сборную России

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Матч «Балтика» - «Локомотив» прошел в минувшую среду, 26 сентября, но кое-какие детали стали известны позже. Как оказалось, во время игры серьезную травму получил нападающий железнодорожников Федор Смолов.

«Локомотив» утверждает, что все произошло на 74-й минуте в единоборстве с защитником «Балтики» Андреем Буйволовым. Такой эпизод действительно был: Буйволов (за пышную швелюру носящий прозвище "калининградский Пуйоль" в честь знаменитого в прошлом испанского защитника) атаковал Смолова сзади и выбил мяч из-под ног, после чего тот упал. Игра продолжилась, и Федор быстро пришел в себя. Он поднялся с газона, побежал на левый фланг и даже поднял руку, показывая партнерам что открыт для передачи.

За 120 минут встречи пути Буйволова (слева) и Смолова пересекались не раз.Фото: Александр КАТЕРУША

Куда жестче получилось противоборство, случившееся на 90-й минуте. Смолов ворвался в штрафную «Балтики», где на него попытался сделать пас Эдер, но Буйволов бросился в ноги Федору и выбил мяч на своего вратаря. Смолов подлетел в воздух и приземлился как раз на плечо. Игроки «Локомотива» кинулись к судье требовать пенальти, но тот посчитал, что Буйволов, как бы грубо это не выглядело, сыграл в мяч. Смолов некоторое время пролежал на газоне, после чего вернулся в игру, потирая то одно, то другое плечо. Более того - затем Федор смог отыграть и оба дополнительных тайма.

В микст-зоне стадиона по пути в автобус Смолов появился с пакетиком со льдом в руках, но к плечу его не прикладывал. Правда, отказался давать автографы.

- Не могу, рука болит, - объяснил Федор, но сделал со всеми желающими селфи.

После игры Федор появился с пакетиком со льдом в руках, сделал селфи со всеми желающими, но из-за боли отказался давать автографы.Фото: Александр КАТЕРУША

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», в Москве Смолов прошел обследование, по результатам которого выявлено повреждение, с большой вероятностью требующее оперативного лечения. В пятницу Федор вылетает в Рим, где пройдет еще ряд обследований, позволяющих точно определить тактику лечения.

- Ориентировочные сроки реабилитации будут определены после операции, - уточнили в клубе.

По данным коллег из «Спорт-Экспресса», у Смолова диагностировали травму связок плеча и восстановление футболиста займет не меньше месяца. Если это действительно так, играть в матче Россия-Швеция 11 октября Федор в Калининград не прилетит.

Напомним, матч 1/16 Кубка России «Балтика»-«Локомотив» завершился со счетом 2:3. Смолов шесть раз бил по воротам калининградцев, но отметился только голевой передачей.