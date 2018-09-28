Немецкая писательница пишет роман о побеге из Кёнигсберга

СЕГОДНЯ 17:03 2018-09-28T17:03:20+03:00

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В Калининград немецкая писательница Катрин Зобота-Хайдельк приехала на четыре недели в рамках программы обменов c Домом художников имени Святого Луки в Аренсхопе, Германия. У нас она работает над романом «Молчание». Гостья рассказала «Комсомолке» о своей будущей книге.

По местам детства девочки Эльзы

- Почему вы выбрали именно Калининград как место для написания романа?

- Потому что его действие начинается в Кёнигсберге, охватывая временной промежуток между 1945 и 1970 годами, когда еще существовала Германская Демократическая республика.

- Понятно, почему калининградцы интересуются прошлым своего города. Но в вас это откуда?

- Я иду по следам жительницы Кёнигсберга. У меня есть знакомая, пережившая эти непростые годы. Это женщина жива до сих пор, ей уже больше 80 лет. Она рассказала мне свою историю, и я отправилась в Калининград. Понятно, что вы любите свой город, но и я развиваю в себе эту любовь, пытаясь узнать его через встречи с людьми. Мне важно понять дух города и то, что тогда пережил маленький ребенок. Раньше я занималась только документальными портретами мест или людей. А в прошлом году решила перейти на курс художественной литературы. Будущий роман – это историко-художественное представление о жизни с документальными следами. Саму бывшую жительницу Кёнигсберга я не хотела бы раскрывать. Она многое пережила и долго молчала, чтобы защитить себя. И дома, в Германии я хочу оставить ее персоной, которую никто не знает. Но главное, не раскрывая этого персонажа, у меня, как у художника, есть возможность отстраниться от ее личности и начать ее конструировать, прибавляя к имеющимся фактам биографии впечатления, которые я соберу в процессе работы. Того дома, где жила моя героиня, больше нет. Зная это, я даже не ездила туда, где он находился. Но посетила другие места, о которых мне рассказала та женщина. Например, гуляла по зоопарку.

Главная тема романа – вынужденный побег из Кёнигсберга восьмилетней девочки Эльзы. Она эвакуируется через Пиллау вместе со своей бабушкой и на этом пути им предстоит пережить холод, голод, увидеть смерть и ужасы. Много времени пройдет, прежде чем они найдут пристанище в Германии. Опыт этого вынужденного переезда девочка сохранит и пронесет через всю свою жизнь. Все это превращается в молчание, которому принуждены люди, чтобы защитить друг друга. Молчание – та спасительная стратегия, которую использовали Эльза, ее бабушка и мама, которая приехала к ним чуть позже.

Травмирующие воспоминания

- Всегда ли хорошо не рассказывать о произошедшем, пусть даже оно было ужасным?

- Раньше я думала, что было бы лучше многое рассказать о том времени. И была рада, когда эта женщина прервала свое молчание и рассказала мне что-то. С другой стороны, у меня был разговор с мужчиной, который родился в Кранце и до сих пор защищает себя от воспоминаний того времени, заключив их глубоко в себе. Он тоже рассказал мне кое-что о Кёнигсберге, но ничего о бегстве. И я принимаю такое защитное молчание. Но вижу и распознаю, как именно оно влияет на всю жизнь. Об этом и повествует мой роман.

- Рассказывая о детстве, ваша собеседница говорила, каким ей запомнился Кёнигсберг?

- Она очень хорошо помнит чувство легкости и все подарки, полученные на последнее рождество в 1944 году, друзей, с которыми играла во дворе, каждый божий день в семье.

Интересно, что она знакома с другими беженцами, которые в таком же возрасте не припоминают даже своего адреса, потому что вытеснили воспоминания после травмирующих событий. Кенигсбергская часть книги, однако, очень маленькая, большая посвящена прибытию в ГДР и приспособлению к тому, что произойдет там.

- Послевоенный город тоже будет частично списан с Калининграда?

- Книга начнется с пролога, в котором подруга Эльзы со своей дочерью приезжают в нынешний Калининград и оказываются как раз в зоопарке.

Растворяясь в персонажах

- Что это значит – писать роман на выезде?

- Я провожу ряд исследований. Например, выхожу на место и наблюдаю. Или собираю информацию в Интернете, или беру интервью, или, как недавно, ходила в библиотеку и собирала информацию там. Потом я определяю план, делаю наброски и только после этого запираюсь лома и начинаю растворяться в своей героине. Важно погрузиться в персонажа так глубоко, чтобы он начал действовать сам по себе. Дальше включается процесс воображения. В целом это довольно трудоемкий процесс.

- Насколько сложно описывать время, которое вам не очень хорошо знакомо?

- Зависит от того, насколько хорошо оно исследовано. Пока мне все удается, потому что я провожу глубокий анализ, собираю факты и уже по ним вырабатываю отношение к определенному времени. С 1999 года я работаю в архиве Северогерманского радиовещания – это моя основная профессия. И впервые у меня есть четыре свободные недели, когда я могу только писать, не совмещая это с работой.

- Когда книга планируется к выпуску и будет ли она переведена на русский язык?

- Сейчас не могу сказать ничего определенного. Но я была бы рада, если бы роман опубликовали и на русском тоже.

Не нашла «русских автобусов»

- А если представить, что вы – простой турист, какое впечатление оставляет Калининград?

- Вначале я была очень сфокусирована на моем «Кёнигсбергском исследовании». Государственный центр современного искусства помог наладить контакты, а по прибытии сюда меня очень радушно приняли. Это и есть самое прекрасное в городе.

- А что, наоборот, не понравилось?

- Я живу недалеко от Макс-Ашман-парка. Там все еще много мусора, парк выглядит так, будто о нем совсем не заботятся. Кроме того, я замечаю, как активно у вас используют пластиковые пакеты. Если при покупке овощей в супермаркете я не пакую их в пластиковый пакет, за меня это делает кассирша. Сознательное отношение граждан Германии к защите окружающей среды сейчас очень развито.

- Говорят, немцы обращают особое внимание на общественный транспорт?

- В Калининграде общественный транспорт (исключая, возможно, маршрутки) по крайней мере, внешне, в основном, ухожен. Знаете, во времена ГДР в моем родном городе Шверин располагались части Советской армии. Дети военнослужащих утром ездили в школу на так называемых «русских автобусах». Те старые автобусы здесь я не встретила, но один зеленый троллейбус без рекламы напомнил мне их – может, потому, что сзади у него была лестница.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Писательница Катрин Зобота-Хайдельк родилась в 1968 году в городе Шверин. На момент объединения Германии (1989-1991) изучала библиотековедение в Берлинском университете имени Гумбольдта. С 1993 по 1998 реализовывала различные научные проекты в федеральной библиотеке земли Мекленбург-Передняя Померания. В это время вышла ее первая книга - «Сокровищница». В книге «Все сказки происходят здесь» писательница рассказывает о жизни в родном Шверине. С 1999 года Катрин работает в архиве Северогерманского радиовещания. В 2016 книга с пятью короткими историями принесла ей приз зрительских симпатий Литературной премии Мекленбурга-Передней Померании. В 2017 году опубликовала свой первый роман «Начало на Виктория-платц».

«КП-Калининград» выражает благодарность Зинаиде Шершун и Балтийскому филиалу ГЦСИ за помощь в подготовке интервью.