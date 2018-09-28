«Говорящие с камнем»: Как корреспондент «Комсомолки» укладывал брусчатку на Медовом мосту в Калининграде

СЕГОДНЯ 17:36 2018-09-28T17:36:41+03:00

Выяснилось, что в городе есть специалисты, которые умеют работать с булыжником, и при желании властей они даже могут восстановить мостовые

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«Утраченное искусство»

Ровно год прошел с того момента, как бывший мэр Калининграда Александр Ярошук объявил, что искусство укладки брусчатки в нашем городе полностью утрачено. В середине сентября прошлого года начиналась активная фаза подготовки к чемпионату мира по футболу, и в ряду объектов ремонта оказался Южный вокзал с привокзальной площадью. Подрядчик, которому досталась площадь, начал бодро снимать мелкий базальтовый камень, рассчитывая потом так же быстро сложить его обратно, но когда дошло до дела, пазл отказался складываться. Рабочие со слезами на глазах укладывали по паре квадратных метров в сутки и жаловались журналистам на немцев, придумавших этот квест. В итоге, приехавший с проверкой Александр Ярошук, выковыряв носком ботинка пару камней из тротуара, заявил, что у него есть идея.

- Есть у меня один человек, который в прямом смысле разговаривает с камнем, - заявил Ярошук. - Это человек, который всю жизнь этим занимается. Попрошу, чтобы он приехал, посмотрел и дал консультацию.

Как бы то ни было, консультировать рабочих никто так и не приехал, а большую часть площади замостили тротуарной плиткой. Казалось, что тут-то все и кончится, а на брусчатке окончательно поставят крест.

Лицо камня

Тем временем, прошел год, в течение которого в разных частях Калининграда жители замечали бригады укладчиков брусчатки, работавшие как на тротуарах, так и на проезжей части. Булыжник перекладывали на проспекте Победы, на улице Павлика Морозова, а также прямо сейчас его укладывают на Медовом мосту, ведущем на остров Канта.

«Поговорить с камнем» решил и корреспондент «Комсомолки». Договорившись с бригадой, работавшей на Медовом мосту, он с утра до обеда познавал хитрости обращения с молотком, киркой и булыжником.

С утра на мосту колотили молотками два парня: Женя и Гор. В качестве контролера над ними стоял суровый Алексей с 15-летним опытом работы на тротуарных покрытиях, а у бетономешалки дежурил переехавший из Советска Илья.

- Сразу у нас никто на укладку не идет, - предупредил Алексей. – Для начала надо понять, что камень из себя представляет, поэтому Илюха тебе сейчас покажет, как булыжник сортировать, расскажет, где у него верх, где низ.

Взяв по кирке, мы побрели к куче, где вперемежку с землей был свален калиброванный камень. Его предстояло рассортировать на крупный, мелкий и некондиционный.

- Смотри, у каждого камешка есть одна гладкая сторона, потому что он тут весь у нас бэушный, - крутит гранитный кубик в руках Илья. – Гладкая сторона у нас вверх смотреть будет, так что она должна быть более-менее правильной формы, чтобы рисунок не испортить.

Работы на Медовом мосту завершатся довольно скоро.Фото: Иван МАРКОВ

Основание - полдела

Пройдя самый муторный этап, перехожу к теоретической подготовке, за которую, конечно, отвечает Алексей. С видом бывалого строителя он говорит, что веерный узор кладки на Медовом мосту – спонтанное изобретение.

- К работе надо подходить творчески, - напоминая прораба из фильма Хлебникова «Свободное плавание», говорит он. – Можно, конечно, было просто параллельными рядами тут все положить, но это неинтересно, поэтому мы придумали такой узор. Видишь? Как будто круги по воде расходятся. И если Женя и Гор хоть немного от задуманного рисунка отклоняются, они все разбирают и начинают заново.

Пока Алексей углубляется в рассказ об идеальном расположении камней на дороге, я вспоминаю как осенью 2012 года сразу несколько бригад брусчаточников были брошены на перекладку булыжника на Пролетарской улице. Там они тоже долго экспериментировали с рисунком, но в итоге уже к декабрю вся свежеотремонтированная дорога пошла волнами, превратившись в настоящую полосу препятствий для автомобилистов. Власти тогда сослались на перепад температур, вызвав смех у опытных мастеров.

- Не, ну понятно же, что там, скорее всего, с основанием намудрили, - ухмыляется Алексей. – Тут же все четко: внизу – бетонное основание, где перепад высот – подсыпку из щебня делаем, а дальше уже кладем камень на цементно-песчаную смесь.

- Немцы разве использовали для этого цемент?

- Нет, но с тех времен технология немного изменилась из-за увеличения нагрузки на дороги. По ним машины ездят все-таки, а не телеги (хотя, качественную работу и грузовиком не продавишь). Что же касается немцев, то несколько лет назад по перекладке брусчатки было что-то вроде соревнования между командами укладчиков из России и Германии. Мостили улицу Баранова напротив «Акрополя». Так вот российская команда победила немцев, уложила камень лучше. Кстати, с дорогой там проблем пока не было.

Суровый Алексей контролирует работу своих сотрудников.Фото: Иван МАРКОВ

Творчество, которое стоит денег

Пришло время и мне взять молоток. Женя уступает свое рабочее место и вручает мне уровень и мастерок с молотком. Два ряда с трудом удается уложить, и, вроде как, даже неплохо получается, но Алексей хмурит брови и говорит, что своими двумя рядами я спрямил дугу.

- По центру камень нужно покрупнее брать, а ближе к краю – помельче, так что не пойдет, разбираем и перекладываем, - сурово говорит он.

На подборку одного только камня и его вбивание в мостовую уходит не меньше трех минут. Чувствую, что не так все просто, как кажется со стороны. И тут появляется первый раздражитель – прохожий со своим «ценным» мнением.

- Вы тут все неправильно делаете, - говорит диванный эксперт. – Может, вам сборник ГОСТов принести? Почему расстояние между камнями такое широкое? Кто у вас эти работы принимает?

Выговорившись, «эксперт» уходит, но в течение дня таких, как говорят рабочие, довольно много.

- Тут один стоматолог нас учил с брусчаткой работать пару дней назад, - смеется Алексей, - потом дамочка какая-то, вообще советчиков довольно много. Зато вчера мимо проходила экскурсия немцев с переводчиком, и они сказали, что все у нас четко.

Ближе к концу работы спрашиваю Алексея, есть ли в городе рабочие, которые могли бы переложить мелкий камень, типа того, что уложен перед Южным вокзалом.

- Все сделать можно, но кропотливая работа, конечно, стоит дороже. Одно дело, когда плитку тротуарную кладешь: там главное – ровное основание, а дальше можно десятками метров в день стелить. С камнем, сам видишь, работа творческая. Но наши мастера могут хоть узоры из цветного камня делать, хоть мозаику укладывать. Другое дело, что за такую работу должны платить больше. В общем, в Калининграде специалистов воспитать можно (и они уже есть), главное, чтобы им было, куда свои умения приложить.