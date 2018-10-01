В Калининграде учитель заставил школьницу заниматься физкультурой в юбке

СЕГОДНЯ 18:21 2018-10-01T18:22:35+03:00

«Сменку» и форму, как и раньше, в школу лучше не забывать. Фото: Олег ЗОЛОТО

На вопросы о работе школ и детсадов в эфире программы «Говорит Калининград» ответила председатель комитета по образованию городской администрации Татьяна ПЕТУХОВА.

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Про смены

- Татьяна Михайловна, как оцените успехи калининградских школ с переходом на пятидневку?

- Это полномочия самой школы, хотя мы и рекомендуем такой переход. Начальная школа уже вся так учится, но старшая школа должна учиться 6 дней, ведь мы говорим о будущем поступлении в вуз, ребятам надо изучать много предметов.

- Скажите, когда все калининградские школьники смогут учиться в одну смену?

- Сейчас около 20% ребят обучается во вторую смену, и к 2025 году поставлена задача эту проблему решить. Но нужно понимать, что у нас за три года количество учащихся выросло на 4800 человек, при этом количество первоклассников увеличилось только на 200 с небольшим. В основном идет прирост средней и старшей школы, за счет приезжающих с родителями в область.

- Слияния учебных заведений еще будут?

- Следующие в очереди на объединение — детсад №72 и школа №10. Родителям будет удобно — на надо думать, куда направлять ребенка после детского сада.

- Когда построят обещанную школу на Артиллерийской?

- Не ранее 2020 года. Сейчас в планах строительство трех школ — Восточный жилой район очень нуждается, район Сельма, на Артиллерийской проектируется пристройка к школе №50. А 1 сентября 2019 года откроется новая школа на улице Аксакова.

Про распорядок

- Что касается охраны в школах: все-таки должны или не должны родители сдавать на нее деньги?

- Не должны, и мы говорим об этом каждый год! Добровольные пожертвования разрешены, но даже если родительский комитет принимает такое решение, любой родитель может не согласиться и не участвовать в этом, то есть не сдавать деньги.

- В одной школе учитель физкультуры заставил ребенка, забывшего «сменку», заниматься в юбке. Это законно?

- Конечно, нет. Это даже опасно. Понятно, что это некий дисциплинарный момент… Но так быть не должно, есть другие способы воздействия. Ребенок должен присутствовать на уроке, но имеет право не заниматься, если нет формы.

- Когда-то обещали, что любители спорта смогут пользоваться школьным стадионом, но все школы в нерабочее время заперты на ключ...

- Школа должна закрываться ради безопасности. Посмотрите на сайте расписание, выберите свободное от занятий время и направляйте руководителю школы заявление с просьбой открывать стадион — он обязан пойти навстречу.

Про садики

- Что делать, если не предоставляют детсад по месту жительства?

- Бывают сложности с предоставлением места в том саду, который хотят родители. Некоторые хотят принципиально в сад, который виден из окна дома, но иногда это невозможно! Федеральное законодательство не устанавливают пешую доступность к саду в качестве обязательной нормы. Мы стараемся максимально удовлетворить спрос, но в электронном журнале будущих воспитанников детского сада (попросту — в очереди) ежемесячно регистрируются более 700 детей. И чаще всего это дети из семей, которые приезжают из других регионов и уже должны готовиться к школе. Дети 5-6 лет у нас на особом счету. Сейчас в некоторых детсадах максимальное количество детей в группах из-за того, что среди многих родителей востребована услуга полного дня.

- Как сейчас с отоплением в детских садах?

- Мы контролируем ситуацию. Если в детсаду холодно, звоните по телефону 92-40-05, 92-40-09 и 92-40-99 начальнику отдела дошкольного образования и уточняйте номер сада.

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