Подробности задержания в Калининграде: У психопата, изрубившего лопатой школьника, могли быть и другие жертвы

СЕГОДНЯ 18:56 2018-10-01T18:59:01+03:00

Задержанный (справа) признался, что именно он напал на ребенка 27 сентября, но мотивы до сих пор устанавливаются. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

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В воскресенье, 30 сентября калининградские правоохранители объявили о задержании подозреваемого в нападении на школьника. Напомним, инцидент произошел 27 сентября в садовом товариществе «Чайка». Утром на 8-летнего мальчика, который шел на автобусную остановку, набросился неизвестный мужчина, который нанес ребенку несколько ударов лопатой и скрылся.

О том, как именно оперативникам уголовного розыска удалось выйти на след преступника, по понятным причинам не сообщается. Можно лишь предполагать, что результат дал один из оперативных методов, когда «отрабатываются» все подозрительные лица (в первую очередь ранее судимые и люди с психическими отклонениями), проживающие поблизости от места преступления. Ну а то, что на конкретного человека удалось выйти лишь на третьи сутки поисков, свидетельствует лишь о тщательности, с которой проверялись потенциальные «кандидаты». В итоге имеем, так сказать, классический вариант: задержан ранее судимый (как сообщает полиция) и страдающий психическим заболеванием (это подтверждают в УСКР) 49-летний калининградец. Он проживал всего в полукилометре от места, где был обнаружен мальчик. Впрочем, сведения насчет предыдущей судимости представители Следственного комитета не подтверждают. Но, насколько можно понять, есть подозрения, что это нападение на ребенка было не единственным в биографии подозреваемого.

- Сейчас проверяется его возможная причастность к совершению аналогичных преступлений, - подтверждает старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя УСКР Наталья Гацко.

До выяснения всех обстоятельств остается актуальной просьба к жителям и гостям Калининградской области, пострадавшим от действий со стороны задержанного, незамедлительно обратиться в следственный отдел по Ленинградскому району по адресу: Калининград, улица 9 Апреля, дом 60 «а», либо по телефонам 305-752, 305-760 или 02.

На видеокамеру задержанный признался в том, что это именно он бил ребенка лопатой по голове. Сложнее с мотивами нападения. Версия ограбления, насколько известно, пока не сбрасывается со счетов, хотя отобранный у школьника мобильный телефон преступник выбросил (или, все-таки, обронил?), когда убегал – позже гаджет нашел прохожий.

В общем, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам статьи УК РФ «Покушение на убийство» следствию предстоит еще ответить на множество вопросов.

Пока правоохранители искали нападавшего, появились слухи, что пострадавший мальчик лишился одного глаза. В министерстве здравоохранения заверили, что «угрозы жизненно важным органам нет».

- Состояние ребенка - средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Пациент получает медицинскую помощь в полном объеме, - сообщили в ведомстве.

МНЕНИЕ ВРАЧА

«Обезопасить себя гарантировано - невозможно»

Игорь ЧЕРНЯКОВ, главный внештатный психиатр министерства здравоохранения Калининградской области:

- Вокруг нас живут опасные люди. Обезопасить себя гарантировано - невозможно. Если есть какие-либо сомнения в том, психически здоров или болен правонарушитель, нужно ставить вопрос перед экспертами судебно-психиатрической экспертизы. Если экспертиза признает, что преступление совершено психически больным человеком в состоянии невменяемости, значит, он будет освобожден от уголовной ответственности, но будет нуждаться в принудительном психиатрическом лечении. А если окажется, что уголовно наказуемое деяние совершил вменяемый, психически здоровый человек, то он будет отвечать по всей строгости закона: пойдет в места не столь отдаленные или понесет другое наказание.