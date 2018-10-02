Пожар на пароме в Балтийском море: на борту судна находилось более 300 человек

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-02T16:59:22+03:00

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В Балтийском море на пассажирском пароме Regina Seaways под литовским флагом во вторник, 2 октября, произошел взрыв и пожар. ЧП произошло в 135 километрах от Калининграда, напротив мыса Таран, сообщили литовские СМИ.

По данным издания Sputnik, на борту парома находятся 335 пассажиров.

- В 13:40 по местному времени Морской спасательный координационный центр Военно-морских сил получил сообщение о том, что в исключительной экономической зоне произошел взрыв в машинном отделении парома Regina Seaways, паром горит, — сообщили в Морском спасательном координационном центре Литвы.

Как сообщили «Комсомолке» в Морском спасательно-координационного центре в Калининграде, сейчас пожар на судне уже локализован.

- Пассажиры в безопасности, проводится спасательная операция. Информации о российских гражданах на борту у нас нет, эта информация будет получена от судовладельца, - сказал дежурный капитан-координатор спасательно-координационного центра.