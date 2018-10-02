Калининградец, задержанный за избиение школьника лопатой, сознался в жестоком убийстве

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-02T17:15:08+03:00

Следователи нашли захоронение женских останков рядом с местом, где скрывался преступник [видео]

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Инцидент, шокировавший весь Калининград, продолжает обрастать подробностями. Напомним, в прошлый четверг в садовом обществе «Чайка» неизвестный напал на 8-летнего школьника и несколько раз ударил его лопатой по голове. Истекающего кровью ребенка нашли прохожие, которые и вызвали «скорую». Сейчас жизни мальчика ничто не угрожает.

Спустя три дня оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний калининградец, который, по некоторым данным, страдает психическим заболеванием. Задержанный сознался в нападении на ребенка, объяснив это тем, что дети из садового товарищества (включая пострадавшего мальчика) обзывали его.

Но это оказалось еще не все. На пустыре рядом с местом, где задержали преступника, следователи обнаружили закопанные в земле кости, предположительно - человеческие.

- Обвиняемый пояснил, что около года назад им было совершено убийство женщины, тело которой он сжег и закопал на данном участке местности, - сообщили в областном следственном управлении.

По обнаруженным костным останкам назначена генетическая судебная экспертиза, которая позволит установить их принадлежность. Показания задержанного также проверяются. Кроме того, следователи продолжают проверять возможную причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений. Жителям и гостям Калининградской области, пострадавшим от действий со стороны злоумышленника, либо обладающим информацией, представляющей интерес для следствия, необходимо незамедлительно обратиться в следственный отдел по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области, либо по телефонам 305-765, 305-760 или 02.

Задержанному мужчине вчера предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). За это особо тяжкое преступление предусмотрено наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.