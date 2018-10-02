АВТОТОР идет на рекорд

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-02T19:02:34+03:00

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Едва ли кто-то будет спорить с тем, что АВТОТОР - одна из самых современных, идущих в ногу со временем компаний не только в Калининградской области, но и в стране. Вместе с тем здесь не отказываются и от старых добрых традиций. Например, всем коллективом отмечать свой профессиональный праздник. Причем с каждым годом День машиностроителя проходит на АВТОТОР все масштабнее. Впрочем, для этого есть все основания.

Праздничный вечер 28 сентября получился тожественным и одновременно очень душевным. Поздравляя заводчан, старший вице-президент по проектам в Калининградской области Владимир Кривченко поблагодарил коллектив предприятия за их нелегкий и почетный труд.

- От лица основателя АВТОТОР Владимира Щербакова и председателя совета директоров Валерия Горбунова также низкий поклон и большая благодарность. Впереди у нас немало дел и новых успехов! - отметил он.

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- В 2018-м завод впервые за свою историю достиг проектных показателей по всем ключевым направлениям - подчеркнул в свою очередь президент - генеральный директор «АВТОТОР Холдинг Менеджмент» Андрей Горбунов. - Подводя промежуточные итоги года, хочу сказать: нам есть чем гордиться. Напомню, что в июле АВТОТОР был удостоен очень серьезной награды - крупнейший международный сертификационный орган TUV SUD Management Service GmbH из Германии отметил нас «За приверженность идеям качества». Тем самым подтверждено наше кредо, которому мы стараемся следовать с самого начала.

Успехи предприятия автоторовцы почувствовали и в материальном выражении. В благодарность за добросовестный труд по решению акционеров и руководства компании каждый сотрудник получил премию в размере среднемесячной зарплаты.

По традиции главным событием праздничного вечера стало награждение работников. В этом году почетных заводских, федеральных и региональных наград удостоились почти тридцать сотрудников. Им были вручены медали «За доблестный труд в группе компаний «АВТОТОР» III степени, юбилейные медали «20 лет первому автомобилю АВТОТОР». Кроме того, автоторовцев наградили благодарностями и почетными грамотами от губернатора, Российского союза промышленников и предпринимателей, областной думы, регионального министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли, главы Калининграда.

Особенно тепло коллектив поздравлял и приветствовал победителей ежегодного конкурса АВТОТОР «Лучший по профессии», финал которого состоялся 22 сентября. В своих номинациях первое место заняли комплектовщик Наталья Великодворская, водитель погрузчика Андрей Антонов, сварщик Виктор Зандер, маляр Евгений Кожемякин, контролер качества Сергей Новицких и слесарь механосборочных работ Виталий Остренко. Заметим, за победу в этом конкурсе полагается 50 тысяч рублей, за второе место - 25 тысяч и 15 тысяч - за «бронзу».

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Памятными подарками в этот день отметили и участников традиционного турнира «Офисиада», где автоторовцы заняли ведущие позиции, и семьи молодоженов из числа сотрудников АВТОТОР, и самых активных участников недавнего дня открытых дверей, в рамках которого проходила выставка творческих работ работников.

Поздравления сменялись яркими концертными номерами. Причем на сцену выходили не только профессионалы из областной филармонии, но и заводские таланты. Настоящий фурор произвело уже ставшее традиционным выступление творческой группы заводского Совета молодежи АВТОТОР. Десятиминутный музыкальный номер вызвал бурные овации. На мотив популярных песен молодые автоторовцы пишут юморные тексты, посвященные родному предприятию. И надо было видеть, как принимал зал эти забавные частушки! К слову, музыкальные «шпильки» вызывали самый громкий смех за тем столом, где сидело заводское руководство...

Самым трогательным моментом праздничного вечера стало выступление детей

Одним из самых трогательных моментов вечера стало выступление детей - участников Всероссийского музыкального фестиваля «Белый пароход», который проходил при поддержке АВТОТОР летом этого года в Подмосковье. В рамках проекта юные дарования обучались вокальному мастерству у певцов и музыкантов с мировыми именами.

В благодарность за уникальную возможность по-новому раскрыть свой талант дети приготовили коллективу предприятия свой музыкальный подарок, исполнив символичную песню «Пароходик» с пожеланиями исполнения самых заветных желаний.

Завершился праздник красочным фейерверком.

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