Новое прочтение черного квадрата

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-03T12:02:10+03:00

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Каждый месяц большинство из нас сталкивается с необходимостью оплаты по счетам за квартиру, детский сад, институт, налоговых сборов, пошлин, взноса за капитальный ремонт и многого другого.

И всякий раз поход в банк для этих целей связан с поиском реквизитов нужной организации. Их можно найти по ИНН, расчетному счету, названию или даже адресу. Но все выше перечисленное связано с набором большого количества символов. А значит, выливается в потерю времени.

Ищите в уголке

В последнее время все больше калининградцев в квитанциях на оплату услуг ЖКХ стали замечать в углу черный квадрат, состоящий из множества хаотично размещенных точек. Это QR-код (по-русски читается как «Кюар-код»). Также его называют двумерным штрих-кодом или же сокращенно - ДШК. Этот квадратик содержит в зашифрованном виде реквизиты той организации, которая его использует. А для потребителя он значительно упрощает и сокращает операции при совершении платежей. С помощь QR-кода оплату можно провести двумя способами. Как это сделать, нам рассказала начальник управления продаж и обслуживания Калининградского отделения ПАО Сбербанк Марина Сергеева:

- Первый способ - это оплата через информационно-платежный терминал. После того как вы ввели пин-код, на экране нужно выбрать пункт меню «Оплатить по штрих-коду». Затем поднести квитанцию с «черным квадратом» к считывающему устройству терминала. Тогда реквизиты платежа будут выведены на экран - ИНН, расчетный счет, КБК, ОКТМО и т.д. Остается только сверить их с данными в квитанции и подтвердить операцию. Если речь идет о коммунальных платежах, то до подтверждения операции система может запросить показания счетчиков.

Второй способ еще проще. Для него нужен лишь смартфон, а в нем - мобильное приложение для он-лайн платежей и денежных переводов. Его, конечно, нужно предварительно скачать. Делается это совершенно бесплатно. В этом случае на указанный в квитанциях QR-код нужно навести экран телефона, программа считает его и выведет необходимые вам реквизиты для платежа.

Из знакомых калининградцам организаций «черный квадрат» на сегодняшний день используют РИВЦ «Симплекс», «Водоканал», фонд капремонта, управляющие и другие виды компаний.

В чем польза?

Платеж по штрих-коду исключает возможность допущения ошибки и отправки платежа в другую организацию, а также позволяет выполнять платежи за считаные секунды. Больше не требуется долго и внимательно заполнять реквизиты, все происходит автоматически, что экономит время.

По мнению экспертов, у штрих-кодов - большое будущее, основная цель которого облегчить способы оплаты товара или услуги как покупателям, так и продавцам. Возможно, «черный квадрат» даже сможет заменить операции с банковской картой. Потому что при оплате через QR-код, к примеру, продавцу не нужен будет терминал для приема карт. А у покупателя будет возможность отказаться от кошелька с картами и носить с собой только смартфон. Правда, это перспективы на будущее. Но использовать все возможности оплаты по штрих-коду и получать от этого удовольствие, можно уже сегодня!

Справка

QR-код - слово произошло от английского quick response - быстрый отклик. Он представляет собой картинку, на которой графически зашифрована текстовая информация. Например, длинный и неудобочитаемый адрес интернет-ресурса или электронной почты. Расшифровать такой код может любой смартфон, на который установлено соответствующее мобильное приложение.