Калининград под водой: В городе затопило «Безопасные и качественные дороги»

СЕГОДНЯ 14:52 2018-10-03T14:58:16+03:00

С ударом стихии не справились улицы, на ремонт которых в этом году потратили сотни миллионов рублей

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Лучшим природным явлением, проверяющим качество выполненных работ по ремонту дорог, является хороший ливень. В среду утром 3 октября этот ливень случился, и Калининград, где все лето и начало осени шел ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги», буквально ушел под воду.

О том, что будет нелегко, во вторник вечером напомнила река Преголя, на которой нагонные явления спровоцировали сильный подъем уровня воды. Впрочем, об этом еще днем предупреждала пресс-служба МЧС, сообщившая, что «в связи с комплексом неблагоприятных погодных условий в устье реки Преголя у города Калининград ожидается повышение уровня воды до отметок плюс 100, плюс 120 см БС (БС – это балтийская система высот – Ред.)».

Набережная Карбышева.Фото: Иван МАРКОВ

При этом, пресс-служба добавила, что опасной отметкой считается плюс 155 см БС, но городу уже и 120 сантиметров хватило. На новой набережной Карбышева, например, обесточенным оказался нижний ряд фонарей, который затопило примерно сантиметров на 40. Но главное происходило на городских улицах.

Улица Пролетарская в районе перекрестка с улицей Сергеева полностью ушла под воду. Разлившееся «море» подтопило даже тротуары, собрав в аккуратные кучки опавшие листья. При этом, ремонт тут, похоже, полностью закончен, так как на проезжую часть уже нанесена разметка.

На последнем оперативном совещании мэр города Алексей Силанов отчитал руководителя муниципального предприятия «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимира Свинцова за слабый контроль подрядчиков на улице Черняховского и Пролетарской и за то, что ливневки, справлявшиеся с дождями до ремонта, почему-то неспособны собрать в себя воду после.

Тут нужно напомнить, что улица Пролетарская была отремонтирована в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» (от улицы Профессора Баранова до улицы Черняховского и от улицы Черняховского до улицы Шевченко), и на ремонт было потрачено 20 млн. 817 тысяч рублей.

Тем временем, тревожные новости поступали и с улицы Гагарина, где автомобили бамперами таранили набегающие волны в районе перекрестка с улицей Стрелецкой. Там ремонт тоже закончился в конце этого лета, и по программе БКД было потрачено 48 млн. 229 тысяч рублей. Затопило, по традиции, и Ленинский проспект (78 млн. 413 тысяч рублей потрачено по программе БКД), и Московский (он тоже ударно ремонтировался по федеральной программе БКД, о чем водителям напоминают вкопанные вдоль магистрали информационные таблички, на ремонт было потрачено 89 млн. 612 тысяч рублей). Под водой оказались также улицы: Портовая (65 млн. 615 тысяч рублей по БКД), Краснооктябрьская, Емельянова, Железнодорожная (на ее ремонт по программе БКД потратили 27 млн. 680 тысяч рублей), Серпуховская, Тельмана, Барклая-де-Толли, Лесопильная, Багратиона, проспект Победы (стоимость ремонта по программе БКД 92 млн. 604 тысяч рублей). Видеозаписи и фотографии с заплыва по всем этим улицам буквально наводнили новостную ленту Сообщества автомобилистов Калининградской области.

Пешеходам не повезло чуть меньше (гидроудар им все-таки не страшен), зато камеры зафиксировали, как в некоторых местах калининградцы перебираются над водой по заборам. Например, в объектив попала пенсионерка, карабкающаяся по ограде в районе улицы Вагоностроительной. Также в районе школы №8 города Калининграда смогли попасть на уроки только те, кто обладает навыками скалолазания, так как через глубокую лужу перед входом можно было пробраться только, вцепившись в забор. «Вот и пригодились нам заборы», -наверное, подумали пешеходы.

Что же касается качества выполненных работ на отремонтированных улицах, то ранее мэр города на оперативном совещании уже пригрозил приемщикам специальным расследованием. Повлияет ли оно на дорожную ситуацию, покажет время.