АВТОТОР: Пилотные испытания русской балалайки и японского сямисена прошли успешно

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-03T18:45:02+03:00

На заводе АВТОТОР есть традиция - останавливать конвейер, чтобы всем коллективом послушать Большую музыку

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Накануне Дня машиностроителя, который отмечается в России 30 сентября, на заводе АВТОТОР в Калининграде побывали участники Международного музыкального фестиваля «Орган плюс». Это стало удивительной традицией - раз в год останавливать конвейер ради того, чтобы всем коллективом послушать Большую музыку. На этот раз сотрудники предприятия знакомились с совместным творчеством японского коллектива «Хидэ-Хидэ», солистов Калининградского областного оркестра русских народных инструментов и солистки Калининградской областной филармонии имени Светланова Хироко Иноуэ. Музыканты исполняли произведения Микаэла Таривердиева, Георга Фридриха Генделя, японский фольклор.

Открывая концерт, Президент - генеральный директор «АВТОТОР Холдинг Менеджмент» Андрей Горбунов поздравил коллектив с профессиональным праздником, а также приветствовал участников Международного музыкального фестиваля «Орган плюс».

- С фестивалем «Орган плюс», с Международным конкурсом органистов имени Микаэла Таривердиева нас связывают многие годы сотрудничества и дружбы, - сказал Андрей Горбунов. - Вера Гориславовна (Вера Таривердиева - арт-директор Международного фестиваля «Орган плюс» и Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. - Ред.) говорит, что музыканты влились в большую семью АВТОТОР. Так и есть. Мы - одна семья. Как эти отношения можно развивать? Дружбу можно крепить и продолжать!

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Выступление музыкантов на АВТОТОР в этом году войдет в историю не только самого предприятия, но и музыкального мира. Впервые на импровизированной сцене одного из заводских цехов музыка объединила японский коллектив «Хидэ-Хидэ» и Калининградский областной оркестр русских народных инструментов.

Аранжировки для совместной программы подготовил Андрей Степаненко, художественный руководитель и дирижер Калининградского областного оркестра русских народных инструментов. С каким задором японские и русские музыканты исполнили известную мелодию из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром» «На Тихорецкую состав отправится»! Когда балалайка и сямисен обогащают знакомый музыкальный сюжет неожиданными нотами, акцентами, поворотами.

- Учитывая, что большинство номеров в таком составе звучало впервые, можно смело сказать, что пилотное испытание новой программы пройдено успешно! - отметила Вера Таривердиева.

- Устраивать концерты для сотрудников прямо на производстве - это превосходная идея, - поделился впечатлениями после выступления музыкант японского дуэта Хидеки Исигаки. - В Японии такого практически нельзя встретить. Мы сделали замечательную программу с оркестром русских народных инструментов, с ней можно выступать и выступать.

- Мы были удивлены, когда услышали первый возглас «браво»! - это эмоции после концерта второго участника коллектива из Японии Хидеки Оноуэ. - Такое редко встречается на больших официальных концертах, а здесь - непринужденная обстановка, мы видели, как люди реагировали, как внимательно слушали. Для нас такое внимание - большой подарок.

Музыканты из Японии отметили, что это выступление на АВТОТОР - не первое. Более того, в этом году - 10-летие знакомства их коллектива с российским слушателем, а этот приезд в Россию - двадцатый.

Японский дуэт «Хидэ Хидэ» не первый раз выступает на АВТОТОР. И каждый раз - цветы и «браво!».

По признанию Андрея Степаненко, играть с хорошими музыкантами - всегда огромное удовольствие.

- Совместное выступление с японским дуэтом - это большая работа, мы специально готовились к этому событию, - сказал дирижер оркестра. - Идея объединить наши коллективы принадлежит Вере Таривердиевой. Репетиция у нас была одна. Когда музыканты - профессионалы, не имеет значения, какой музыкальной школе они принадлежат и в какой стране они живут.

В завершение концерта заводчане поблагодарили музыкантов продолжительными овациями.

- Концерт - удивительный! - поделился своими впечатлениями руководитель одного из логистических цехов предприятия Борис Жуков. - Сочетание японских и русских народных инструментов в мелодиях, знакомых с детства, - это потрясающая идея. Спасибо музыкантам за энергию, настроение, мастерство!

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