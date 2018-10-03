Пробки, дождь и селфи с Ягудиным: Как в Калининграде прошла эстафета огня Универсиады-2019

СЕГОДНЯ 18:39 2018-10-03T18:53:40+03:00

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Калининградский этап Эстафеты стартовал на острове Канта. Еще задолго до начала церемонии у Кафедрального собора и на подходе к нему собралось немало народу. В основном это были студенты, и явно не все они пришли на мероприятие по своей воле. Молодые люди и девушки ежились от холода, размахивали надувными палками и флажками. Атрибутику из замерзших рук периодически вырывал ветер. Может быть, поэтому размокшие флажки в количестве валялись под ногами и даже плавали в Преголе.

Порывы ветра валили баннеры и флаги, не выдерживали даже металлические ограждения. Но все это, как говорили организаторы, не должно было помешать проведению спортивного праздника.

Сам огонь Универсиады, которая пройдет с 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске, привезли к нам из Москвы. Его, в специальной колбе, аккуратно подняли на сцену и символически зажгли первый факел.

В этой колбе огонь доставили к нам из Москвы.Фото: Александр КАТЕРУША

Открыла эстафету пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и министр спорта региона Наталья Ищенко. Она пробежала свою дистанцию и передала огонь бронзовому призеру Олимпиады-1996 Дмитрию Розинкевичу, следом факел зажегся в руках многократной победительницы российских и международных соревнований по стрельбе из лука Натальи Авдеевой…

Маршрут пролегал от острова через Московский проспект, Литовский вал и далее – к корпусу БФУ имени Канта. Естественно эти улицы были перекрыты (о чем заблаговременно предупреждали в мэрии), причем полицейские не позволяли даже пешеходам перейти дорогу. Местные жители и случайные прохожие вынуждены были ждать под дождем окончания действа.

Но больше всего жаль было факелоносцев – они сначала мокли, ожидая своей очереди, потом под дождем преодолевали дистанцию.

Под конец эстафеты дождь лить, к счастью, прекратил. Последним, 25-м по счету, факел нес чемпион Олимпийских игр, фигурист Алексей Ягудин. Он же зажег под аплодисменты чашу с огнем.

- Впереди много этапов, эстафета только набирает обороты. Я большой оптимист – сегодня мог пойти и снег! Но когда я шел свою дистанцию, дождя не было, все прекрасно, - прокомментировал погоду фигурист и выразил надежду, что на Универсиаде в Красноярске наши спортсмены «сметут все эти золотые медали».

Алексей Ягудин стал последним,25-м факелоносцем.Фото: Александр КАТЕРУША

Уже после официальной церемонии Алексея Ягудина одолели желающие сфотографироваться на память: подходили взрослые и дети, в одиночку и большими группами. На все селфи именитый спортсмен сдержанно соглашался. И даже сам сделал фото для своего аккаунта в соцсетях – с симпатичными курсантками Балтийского военно-морского института.

Наверное, больше всего окончанию эстафеты огня Универсиады были рады автомобилисты. Из-за перекрытых, пусть и на время, улиц, промокший город встал в пробках. Почему нужно было устраивать масштабный забег именно в среду днем, а не организовать его в выходной, осталось непонятно.

Как сообщила Наталья Ищенко, даты предлагал организационный комитет Всемирной Универсиады. Мол, наши власти ничего не выбирали, а лишь согласились.

- Наш этап был обозначен именно 3 октября. Это непрерывная эстафета, которая стартовала 20 сентября в Италии. Нам выпала честь нести этот огонь именно 3 октября, - сказала Наталья Ищенко.

Кто поедет от Калининграда

Зимние Универсиады ни в СССР, ни в России прежде не проводились. Участники соревнований разыграют 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. Кто же выступит в Красноярске от Калининграда?

- Отборы будут проходить позже. Имеют возможность попасть в сборную команду России наши девушки-кёрлингистки. Наши девушки из керлинга Юлия Гузиева и Юлия Портунова показывают высокие результаты, они участницы зимней Олимпиады и призерки чемпионата мира. Уверена, они могут побороться за места в сборной, - сказала Наталья Ищенко и отметила, что с удовольствием посетит Красноярск, если калининградские спортсмены попадут на Универсиаду.

Еще больше фото с эстафеты смотрите в нашей галерее.