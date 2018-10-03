2018-10-03T19:41:06+03:00
Общество

Чиновник мэрии: Потоп в Калининграде случился из-за засорившихся ливневок

В администрации прокомментировали коллапс на залитых водой улицах
Иван МАРКОВ
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В Калининграде весь день обсуждают утренний потоп и его причины. Напомним, утром 3 октября из-за сильного ливня десятки улиц, в том числе несколько отремонтированных по программе «Безопасные и качественные дороги», залило водой, что затруднило движение транспорта и создало пробки.

- Сегодня утром у нас была сложная ситуация с достаточно большим количеством подтопленных участков на уличной дорожной сети. Тому есть несколько причин, - пояснил начальник дорожно-транспортного управления администрации Калининграда Олег Кутин. - Одна из них - недостаточное качество работ, выполненных нашими подрядчиками, не обеспечившими нормального состояния ливневых колодцев и дождеприемников. Мы эти объекты еще не приняли. И в обязательном порядке будем ревизировать всю систему дождеприемников на тех улицах, которые были отремонтированы.

Олег Кутин также отметил, что подтопления образовались из-за совокупности факторов. Существенное влияние оказал подъем уровня воды в Преголе более чем на метр, в результате чего все выпуски ливневой канализации оказались под водой, и коллекторы получили обратный ход. Также отток воды, по его словам, был осложнен тем, что из-за сильного ветра упало большое количество листвы, обломанных веток, которые засорили дождеприемные колодцы.

- На сегодняшний день главой принято решение о том, чтобы организовать работу по приведению сети дождевой ливневой канализации в нормативное состояние, потому что есть достаточно много проблем не только в дождеприемниках, а еще и непосредственно в самих коллекторах, - добавил Кутин.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в течение полутора-двух часов основная часть подтоплений на городских улицах была устранена.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Алексей Ягудин: Для меня самыми противными предметами в школе были Русский язык и Литература
МЧС: Уровень воды в реке Преголя упал
Ягудин: Золотая медаль уже не лучшее событие в моей жизни
Наталья Ищенко: На Универсиаду-2019 могут поехать керлингистки из Калининграда
Администрацию Краснознаменска возглавил Дмитрий Чубарев
Калининградка незаконно спилила сразу семь деревьев
Калининградца жестоко избили и ограбили в катакомбах
Алексей Ягудин объяснил, почему к российской сборной придирается Всемирное антидопинговое агентство
СКР: обнаруженный в мусорном баке под Калининградом младенец был задушен
В Калининграде начался суд по уголовному делу генерала Косенкова, обвиняемого в покушении на убийство
Алексей Ягудин о допинговом скандале: Нужно не идти танками и ракетами вперед, а принять определенные обвинения
В Калининграде почти 200 дольщиков получат своих квартиры после двух лет ожидания
В Калининграде «Боинг» не смог приземлиться из-за выбежавшей на полосу лисы
В Калининграде одели бабушку-хомлина
Назначен новый руководитель управления ФСИН по Калининградской области
На пересечении ул. Пушкина и пр. Победы в Калининграде запретят парковаться