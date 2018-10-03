Чиновник мэрии: Потоп в Калининграде случился из-за засорившихся ливневок

СЕГОДНЯ 19:40 2018-10-03T19:41:06+03:00

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В Калининграде весь день обсуждают утренний потоп и его причины. Напомним, утром 3 октября из-за сильного ливня десятки улиц, в том числе несколько отремонтированных по программе «Безопасные и качественные дороги», залило водой, что затруднило движение транспорта и создало пробки.

- Сегодня утром у нас была сложная ситуация с достаточно большим количеством подтопленных участков на уличной дорожной сети. Тому есть несколько причин, - пояснил начальник дорожно-транспортного управления администрации Калининграда Олег Кутин. - Одна из них - недостаточное качество работ, выполненных нашими подрядчиками, не обеспечившими нормального состояния ливневых колодцев и дождеприемников. Мы эти объекты еще не приняли. И в обязательном порядке будем ревизировать всю систему дождеприемников на тех улицах, которые были отремонтированы.

Олег Кутин также отметил, что подтопления образовались из-за совокупности факторов. Существенное влияние оказал подъем уровня воды в Преголе более чем на метр, в результате чего все выпуски ливневой канализации оказались под водой, и коллекторы получили обратный ход. Также отток воды, по его словам, был осложнен тем, что из-за сильного ветра упало большое количество листвы, обломанных веток, которые засорили дождеприемные колодцы.

- На сегодняшний день главой принято решение о том, чтобы организовать работу по приведению сети дождевой ливневой канализации в нормативное состояние, потому что есть достаточно много проблем не только в дождеприемниках, а еще и непосредственно в самих коллекторах, - добавил Кутин.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в течение полутора-двух часов основная часть подтоплений на городских улицах была устранена.