Медали из рук чемпиона «Формулы-1»: Калининградцы завоевали «серебро» в ралли электромобилей

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-04T12:05:15+03:00

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В этом году Россия впервые участвовала в ралли-марафоне электромобилей «Таллсинки – Монте-Карло», маршрут которого проходил через наш город (необычные автомобили можно было видеть у стадиона «Калининград» и на острове Канта). Нашу страну представляли аспирант Балтийского Федерального университета имени Канта Максим Новиков и аспирант Калининградского Государственного технического университета Андрей Задорожный. В гонке участвовали 11 команд из разных стран. Наши ребята проехали 4 тысячи км на электрокаре, завоевав в итоге серебряные медали. Торжественная церемония прошла в Монте-Карло, неподалеку от дворца князя Монако Альбера II. Награды калининградцы получили из рук известного автогонщика Нико Росберга - экс-пилота «Формулы-1», чемпиона мира 2016 года, вице-чемпиона 2014 и 2015 годов.

– Нам удалось немного пообщаться, сфотографировались на память, - говорит «Комсомолке» Максим Новиков. – Нико поздравил нас и сказал, что сам хочет приехать в Россию.

В 2019 году представители нашей страны вновь примут участие в марафоне. Причем организаторы хотят дать старт ралли в Москве. Максим Новиков и Андрей Задорожный уже приглашены не только участвовать в заезде, но и помочь организовать его российский этап. А что, необходимый опыт у калининградских гонщиков уже есть!

- За 13 дней мы успели посетить 10 стран и 37 городов. Началось путешествие на нашем электромобиле в Финляндии, где за окном было +6 градусов. При такой температуре батарея в авто разряжалась очень быстро и окончательно села, когда до парома оставалось каких-нибудь пять километров. Хорошо, что рядом была заправочная станция – понадобился час, чтобы подзарядиться, - рассказывает Максим. – А вообще вместе с участниками ехал автомобиль-«заправщик», рассчитанный на одновременное подключение шести машин. С его помощью электрокары заряжали по ночам, на стоянках.

Во время ралли Андрей Задорожный и Максим Новиков поехали 4 тысячи километров.Фото: из архива героя публикации

Важнее было ознакомиться с автомобилем, не торопясь, посмотреть очередной город, рассказать о важности борьбы за экологию.

В дороге калининградцы слушали русскую музыку и вели дневники в социальных сетях.