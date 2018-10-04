Спалился: Под Калининградом поджигатель «Вольво» едва не сгорел вместе с автомобилем

СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-04T18:54:20+03:00

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В поселке Янтарный кто-то поджег автомобиль «Вольво», припаркованный на автостоянке по улице Железнодорожной. Полностью, правда, машина не сгорела, но пострадавшие капот и бампер престижной иномарки все равно потянули в общей сложности на полмиллиона рублей.

Прибывшей на место преступления следственно-оперативной группе повезло прямо-таки несказанно. Опросив свидетелей, сыщики выяснили, что какой-то молодчик чем-то побрызгал из аэрозольного баллончика на злополучное авто спереди и сзади, щелкнул зажигалкой и дал деру. На всякий случай опера решили прочесать окрестности парковки. И вдруг им навстречу попадается парень с опаленной шевелюрой!

Подозрительного прохожего тут же поволокли в местный отдел полиции. Сообразив, что при такой улике запираться бессмысленно, поджигатель, то и дело, трогая пострадавшую челку, сознался во всем.

Оказалось, владелец «Вольво» безвозмездно помогал престарелой бабушке 25-летнего соседа. Деньги для старушки передавал через внука. И накануне каким-то образом прознал, что парень присвоил и пропил очередной транш.

- Вот и делай после этого добро людям, - раздраженно проворчал благодетель, после чего объявил о прекращении дальнейшего финансирования.

Пресловутый внучек тогда решил отомстить «богатому жмоту», но связываться с самим мужчиной побоялся, предпочтя отыграться на его движимом имуществе. Но даже эта столь простая задача оказалась оболтусу не вполне по силам – он едва не согрел вместе с объектом своей трусливой мести.

- Резкий порыв ветра, наверное, дунул на меня, когда я из баллончика пшикал, на волосы попало, я зажег, еще раз пшикнул и они тоже загорелись, - излагал на следственном эксперименте свою версию развития событий спалившийся в переносном и буквальном смыслах поджигатель.

В то, что он сможет оплатить дорогостоящий ремонт «Вольво» как-то не верится. Куда больше вероятность того, что загремит за решетку на все два полагающихся по закону года. Ибо за утраченную веру в филантропию нужно наказывать максимально сурово.