В Калининграде возле детского сада целый год пролежал цинковый гроб

СЕГОДНЯ 19:12 2018-10-04T19:40:04+03:00

Пенсионерка Анна Соколова сделала страшную находку в этом месте еще в прошлую пятницу. Фото: Иван МАРКОВ

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В четверг в редакцию «Комсомолки» позвонила взволнованная пенсионерка Анна Владимировна Соколова. По ее словам, в Трамвайном переулке, буквально в ста метрах от детского сада №46, лежит открытый цинковый гроб. А рядом валяется надгробие из гранитной крошки, на котором даже выбита фамилия.

- Мы в прошлую пятницу вместе с моей соседкой, бабушкой Гелей, пошли погулять в сторону железнодорожной насыпи, туда, где остатки старого сада, мы там каждый год груши и яблоки собираем, - дрожащим от волнения голосом рассказала калининградка. – Собрали немножко, потом голову поднимаем – гроб стоит! Такой прям, как новенький, 4 ручки на нем, цинковый, а внутри подушечка лежит кружевная. Покойника не было, но я думаю, что он где-то рядом может лежать. Я начала в МЧС звонить, они обещали помочь. Через некоторое время девушка мне из мэрии позвонила, я ей популярно объяснила, куда надо проехать, вот только сегодня утром пошла проверить, что да как, а гроб все там же.

Гиблое место

В Трамвайный переулок мы добрались через полчаса после звонка в редакцию, но гроба уже не обнаружили. Зато на указанном Анной Владимировной месте лежала ажурная подушка и перепачканный грязью саван. В овраге мы нашли и перевернутое надгробие, заваленное бытовым мусором, и прочие бетонные элементы, необходимые для оформления могилы. Фотографии на надгробии не оказалось, зато осталась надпись: «Захарченко Виталий Николаевич. 8.3.1951 – 29.11.1999. Вечный покой». И садик от этого места действительно рядом, метров 70 всего!

- Похоже, гроб уже забрали, - поднимая подушку, пожала плечами Соколова. – А все остальное, смотрите-ка, - просто спрятали! Давайте, может, труп поищем?

Надпись на надгробии по-прежнему хорошо читается.Фото: Иван МАРКОВ

С этими словами Анна Владимировна спустилась к озеру, на берегу которого валялся разбитый холодильник и что-то похожее на сейф. По дороге она начала вспоминать, как в детстве купалась в озере, и как 5 лет назад только что вышедший из тюрьмы уголовник задушил прямо на этом месте ее соседку.

- Она до «Виктории» срезать дорогу хотела, видимо. По железнодорожным путям тут самый короткий маршрут. А гад этот подкараулил ее, да и задавил. У девчонки двое деток осталось, одного она еще грудью кормила. Получается, место тут какое-то совсем зловещее, - прошептала Соколова.

Никому "не мешал"

- Вы не интересовались у соседей, сколько времени тут гроб этот лежал? - решили восстановить картину мы.

- Спрашивала. Кто говорит, что несколько месяцев, кто – полгода, а кто-то вообще думает, что год он тут валяется. Одна соседка сказала, что собиралась его под цветы забрать, думала, что это просто ящик какой-то. Потом поняла, что гроб, и передумала, - рассказала Анна Владимировна.

Подушка, выпавшая из гроба, так и валяется в кустах.Фото: Иван МАРКОВ

Пока мы шуршали подножным мусором и листьями, с железнодорожной насыпи по тропинке сбежал работник в оранжевой жилетке.

- Слушайте, - закричали мы ему, - а вы гроба тут не видели?

- Видел. Он тут валялся целый год, - буднично буркнул рабочий.

- И все это время вас ничего не смущало?

- Ну, а че мне с ним делать? Домой что ли забрать? – огрызнулся железнодорожник и побрел по своим делам.

Опросить удалось еще несколько прохожих. Все они тоже видели гроб, но обращаться никуда не стали, так как «он не мешал».

Увезли на склад

Чтобы понять, чей гроб и надгробье нашла пенсионерка Анна Соколова, мы решили обратиться в МУП «Альта». Правда, наш вопрос у сотрудницы отдела «Заказа памятников и благоустройства мест захоронений» вызвал недоумение.

Диалог получился таким:

- Мы тут гроб бесхозный на Трамвайном переулке обнаружили, пытаемся понять, чей он. Не подскажете?

- А почему вы решили, что мы должны быть в курсе?

- А кто у нас гробами занимается?

- Да кто угодно. А скажите, что значит, «бесхозный гроб»? Он что, на трамвайных путях стоит прямо?

- Нет, рядом с детским садом. Жители говорят, что уже целый год он там. Цинковый, даже с подушкой. И надгробие рядом.

- Год лежит, и сегодня только спохватились? – еле сдерживает смех сотрудница «Альты». – Мы гробы не оставляем. У нас все покойники в гробах, все на местах. Это чья-то шутка, наверное. Может, у кого-то из жителей Трамвайного переулка крыша съехала? А вообще позвоните нашему главному инженеру, может, он знает что-то.

Главный инженер Александр Севостьянов действительно оказался в курсе.

- Вывезли мы сегодня утром этот гроб к нам, в «Альту», - подтвердил Севостьянов.

- А что это за гроб, удалось установить?

- Обычный транспортировочный, вроде как. Откуда-то привезли его и бросили, а кто – не знаю. Вероятно, его использовали, перегрузили покойника во что-то другое, и гроб оказался больше не нужен.

- А надгробие не стали забирать?

- Нет. А зачем оно нам? Может, оно вообще не от этого гроба, кто его знает? Да и для надгробий грузовая машина нужна. И куда мы все это денем? У нас и так куча этих старых надгробий, мы их на свалку потом выгружаем.

- Может, у вас какая-то версия есть, как гроб мог в городе бесхозным оказаться?

- Думаю, кто-то привез покойника вместе с памятником. Может, родственникам надгробие не понравилось, и они решили не брать его. В другой гроб покойного переложили, да и похоронили. Заявка нам поступила из мэрии, из отдела благоустройства, мы гроб с Трамвайного переулка и вывезли. Но не сразу - вчера такая погода плохая стояла… Вот сегодня утром и приехали.

Как бы то ни было, в истории больше вопросов, чем ответов. В частности, если гроб на Трамвайный переулок привезли год назад, то почему на надгробии дата смерти – 1999 год? Кто так мог поступить? И самое главное, почему калининградцев уже не смущает гроб, который лежит в сотне метров от детского сада?