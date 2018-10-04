Юным калининградским конструкторам предложили собрать «космических» роботов

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-04T13:34:09+03:00

МТС в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М» выберет лучшего «космического робота» на Фестивале инженерно-технического творчества «Цифровое будущее России», который пройдет в ДС «Юность» 7 октября, сообщили в компании

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«Поколение М» открывает собственную номинацию в выставке народно-технического творчества: любой ребенок из Калининградской области в возрасте от 11 до 14 лет сможет придумать и спроектировать своего космического робота.

Создание роботов пройдет прямо на площадке фестиваля, а автор лучшей работы получит приз от организаторов. При оценке работ будет учитываться оригинальность идеи, сложность конструкции и задач, которые он позволяет решать, а также качество сборки, внешний вид устройства и соответствие теме конкурса. Это могут быть роботы на тему освоения космоса и роботы, помогающие космонавтам. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно записать ролик с демонстрацией работы своего робота и выложить видео на сайт проекта «Поколение М» в разделе «Робостанция». Таким образом юные инженеры автоматически становятся участниками федерального этапа робоконкурса, призом в котором станет супервозможность пройти стажировку в одной из лучших российских роботехнических школ.

Придумать своего «космического робота» прямо на площадке фестиваля смогут и более юные гости. Детям от 6 до 10 лет предлагается сделать рисунок на тему конкурса и разместить его на импровизированной выставке. Каждая работа затем попадет на федеральный этап изобразительного конкурса «Поколения М».

«В Калининградской области подрастает «цифровое поколение». Современные ребята не только интересуются современными технологиями, но и стараются сделать свой вклад в их развитие. В прошлом году роботехнический конкурс «Поколения М» пользовался большой популярностью среди юных калининградцев. Совсем скоро стартует новый сезон проекта, и мы надеемся увидеть среди его участников как можно больше калининградских детей и подростков не только в конкурсе по роботехнике, но и в других направлениях», – отмечает директор филиала МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

О проекте «Поколение М»

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» придуман и реализуется компанией МТС, объединяя в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.