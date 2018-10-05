Возле госрезиденции в Пионерском мощный шторм смыл остатки пляжа

СЕГОДНЯ 16:04 2018-10-05T16:07:08+03:00

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Сразу после мощного шторма, который бушевал на этой неделе двое суток, берег у Пионерского дошел до аварийного состояния. Песок с пляжа смыло, четырехметровые волны перекатывались через променад и сделали свое разрушительное дело. Пока, по информации от местной администрации, режим ЧС вводиться не будет. Надо отметить, что несмотря на титанические усилия, которые предпринимались подрядчиком «Балтберегозащиты» по укреплению побережья на километровом участке, металлические ограждения «президентской» набережной в некоторых местах "поплыли", а на территории резиденции появились провалы. Не помог и «защитный» каменный вал, который не смог погасить штормовую волну. Проход к молу в сторону Заостровья закрыт для безопасности населения.

Променад возле госрезиденции закрыт.Фото: Ольга Гончарова

Глава администрации Пионерского городского округа Алексей Семенцов прокомментировал ситуацию «Комсомолке»:

- Закрытие прохода по променаду к резиденции связано с тем, что металлические перила оторвались и это опасно для рыбаков и гуляющих. Пирс и эта часть набережной – собственность госрезиденции «Янтарь». Но мы по информации от активных граждан в соцсетях оперативно отреагировали и проход преградили. Погода сейчас не позволяет варить разрушенные оградительные конструкции, а это участок более километра. «Балтберегозащита» завершает работы. Нас уверяют, что буны и каменный вал будут гасить разрушительную энергию моря в период осенне-зимних штормов. А от резиденции получили письмо, о том, что променад будет приведен в порядок.

Проблема с восстановлением побережья в Пионерском имеет и финансовые причины. По словам главы, деньги на ремонт городского променада в этом году поступили только в начале августа.

Директор предприятия «Балтперегозащита» Роман Трофименко рассказал, что будет дальше:

- Работы должны закончить к концу года. К сожалению, с подрядчиком у нас проблемы. Буны забиты еще не до конца. В таких погодных условиях работать невозможно. Насильно заставить людей не можем, в результате сроки срываются. Будем выставлять по завершению работ штрафные санкции. Но, подчеркиваю, есть зона ответственности госрезиденции, где оторванные поручни на променаде, есть наша. Мы не отвечаем за все побережье.

Провал на территории госрезиденции.Фото: Ольга Гончарова

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Как разрушался и восстанавливался берег

Сообщения об осыпании берегового склона в Пионерском в районе государственной резиденции "Янтарь" начали поступать в начале 2017 года. О провалах грунта сигнализировали жители города. В декабре 2017 года губернатор Антон Алиханов сообщил о планах по берегоукреплению в районе госрезиденции и парка «Сосновый бор». В середине марта 2018 года администрация Пионерского ввела режим функционирования «повышенная готовность». Затем объявлено чрезвычайное положение. Муниципалитет попросил помощи у правительства области.

С 1 апреля со стороны мыса Гвардейский подрядчик - компания «Геоизол» - начал неотложные ремонтно-восстановительные работы. Госконтракт по «ликвидации последствий ЧС» подписан подрядчиком 29 марта этого года с ГБУ КО "Балтберегозащита". Стоимость контракта - 72 миллиона 536 тысяч 380 рублей. Строители обязались забить 22 единицы бун по 50 метров и возвести продольный каменный вал. До этого, другой подрядчик из Санкт-Петербурга безуспешно пытался защитить резиденцию от сползания к морю и многометровых провалов, зашил наглухо низ променада пластиком, что напротив, способствовало еще большему разрушению берега. Рукотворная стенка вызывала мощную отбойную волну и уносила песок в море.