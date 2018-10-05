2018-10-05T16:07:08+03:00
Происшествия

Возле госрезиденции в Пионерском мощный шторм смыл остатки пляжа

Металлические ограждения на променаде в некоторых местах оторваны, сам променад закрыт
Ольга ГОНЧАРОВА
Поделиться:
В Пионерском смыло остатки пляжа.В Пионерском смыло остатки пляжа.Фото: Ольга Гончарова
Изменить размер текста:

Сразу после мощного шторма, который бушевал на этой неделе двое суток, берег у Пионерского дошел до аварийного состояния. Песок с пляжа смыло, четырехметровые волны перекатывались через променад и сделали свое разрушительное дело. Пока, по информации от местной администрации, режим ЧС вводиться не будет. Надо отметить, что несмотря на титанические усилия, которые предпринимались подрядчиком «Балтберегозащиты» по укреплению побережья на километровом участке, металлические ограждения «президентской» набережной в некоторых местах "поплыли", а на территории резиденции появились провалы. Не помог и «защитный» каменный вал, который не смог погасить штормовую волну. Проход к молу в сторону Заостровья закрыт для безопасности населения.

Променад возле госрезиденции закрыт. Фото: Ольга Гончарова

Променад возле госрезиденции закрыт.Фото: Ольга Гончарова

Глава администрации Пионерского городского округа Алексей Семенцов прокомментировал ситуацию «Комсомолке»:

- Закрытие прохода по променаду к резиденции связано с тем, что металлические перила оторвались и это опасно для рыбаков и гуляющих. Пирс и эта часть набережной – собственность госрезиденции «Янтарь». Но мы по информации от активных граждан в соцсетях оперативно отреагировали и проход преградили. Погода сейчас не позволяет варить разрушенные оградительные конструкции, а это участок более километра. «Балтберегозащита» завершает работы. Нас уверяют, что буны и каменный вал будут гасить разрушительную энергию моря в период осенне-зимних штормов. А от резиденции получили письмо, о том, что променад будет приведен в порядок.

Проблема с восстановлением побережья в Пионерском имеет и финансовые причины. По словам главы, деньги на ремонт городского променада в этом году поступили только в начале августа.

Директор предприятия «Балтперегозащита» Роман Трофименко рассказал, что будет дальше:

- Работы должны закончить к концу года. К сожалению, с подрядчиком у нас проблемы. Буны забиты еще не до конца. В таких погодных условиях работать невозможно. Насильно заставить людей не можем, в результате сроки срываются. Будем выставлять по завершению работ штрафные санкции. Но, подчеркиваю, есть зона ответственности госрезиденции, где оторванные поручни на променаде, есть наша. Мы не отвечаем за все побережье.

Провал на территории госрезиденции. Фото: Ольга Гончарова

Провал на территории госрезиденции.Фото: Ольга Гончарова

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Как разрушался и восстанавливался берег

Сообщения об осыпании берегового склона в Пионерском в районе государственной резиденции "Янтарь" начали поступать в начале 2017 года. О провалах грунта сигнализировали жители города. В декабре 2017 года губернатор Антон Алиханов сообщил о планах по берегоукреплению в районе госрезиденции и парка «Сосновый бор». В середине марта 2018 года администрация Пионерского ввела режим функционирования «повышенная готовность». Затем объявлено чрезвычайное положение. Муниципалитет попросил помощи у правительства области.

С 1 апреля со стороны мыса Гвардейский подрядчик - компания «Геоизол» - начал неотложные ремонтно-восстановительные работы. Госконтракт по «ликвидации последствий ЧС» подписан подрядчиком 29 марта этого года с ГБУ КО "Балтберегозащита". Стоимость контракта - 72 миллиона 536 тысяч 380 рублей. Строители обязались забить 22 единицы бун по 50 метров и возвести продольный каменный вал. До этого, другой подрядчик из Санкт-Петербурга безуспешно пытался защитить резиденцию от сползания к морю и многометровых провалов, зашил наглухо низ променада пластиком, что напротив, способствовало еще большему разрушению берега. Рукотворная стенка вызывала мощную отбойную волну и уносила песок в море.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Калининграде получивший травму докер торгового порта отсудил 700 тысяч рублей
Минтуризма показало новый видеоролик о привлекательности Калининградской области
В Гвардейском районе участились случаи мошенничества при организации похорон
Минобороны перебросило в Калининградскую область реактивные системы залпового огня «Ураган»
В Янтарном МУП погасил 12-миллионый долг за газ после вмешательства прокуратуры
По поручению Шойгу в Калининграде могут открыть филиал Нахимовского училища
В Светлом двое мужчин украли 138 столбов ограждения
Кинологи Калининградской таможни стали лучшими в обнаружении наркотиков на соревнованиях в Польше
На ул. Соммера в Калининграде открылся новый корпус детсада №101
Калининградец за полтора месяца объехал воинские захоронения Первой мировой и составил их карту
ОНФ: «АтлантНИРО» купило роскошный автомобиль за 2,8 млн рублей
Силанов о ситуации в Прибрежном: По документам - все в норме, но жалобы продолжают поступать
На ул. Маточкина в Калининграде сбили велосипедиста
В Советске с водителя автобуса, сливавшего топливо, взыскали 120 тысяч рублей
В Калининграде пройдут открытые чтения стихотворений Высоцкого
Евгений Гришковец – о Романе Карцеве: «Он был для людей неразрывно связан с радостью»
Комитет муниципального контроля мэрии Калининграда возглавил Евгений Чернышев
В Гурьевске пьяная пенсионерка угрожала школьнице электрошокером
В Калининграде 14 улиц остались без горячей воды
Министр строительства: Дома необходимо обеспечивать нормальными детскими площадками и озеленением
Калининград вошел в топ популярных городов для путешествий на октябрьские выходные
В Зеленоградске отремонтировали старинное здание музея, которое заливало водой
В Калининградской области 11,5 млн рублей потратили на машины для тушения лесных пожаров
В Центральном районе Калининграда ночью сгорела закусочная
В Калининграде на Центральном рынке покупателям предлагают мухоморы
За месяц калининградские приставы арестовали 158 автомобилей должников
В Калининградской области впервые проведут Форум козоводов
В Калининграде мошенник 16 месяцев получал пенсию по инвалидности
Алиханов: В течение двух месяцев все 193 дольщика «Октан-Сервис» получат ключи от квартир