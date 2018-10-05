Всё лето отдыхали: На улице Баранова в Калининграде возобновились работы по реконструкции

СЕГОДНЯ 21:46 2018-10-05T21:47:36+03:00

Но сдадут объект теперь только в 2019 году

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Продавцы снова не довольны

В конце сентября на улице Баранова в Калининграде начался снос последних торговых точек. Под ковш экскаватора попало несколько магазинов игрушек, мужской и женской одежды, а также хозяйственный магазин «Все для дома». Сегодня все обломки сотрудники фирмы-подрядчика (группа компаний «Калининградский строительный концерн») уже вывезли, а на место фундаментов грузовики спешно высыпают песок, который одни рабочие разравнивают, а другие роют в нем траншеи и прокладывают кабели под фонари.

На стороне торгового центра «Эпицентр» ряд магазинов пока решили не трогать, и там, в одном из павильонов, копаются две предпринимательницы, долго и безуспешно сражавшиеся с администрацией города за справедливые компенсации.

- У нас этот павильон в аренде, а тот, который снесли, был в собственности вместе с землей под ним, - говорит, складывая обувные коробки стопками, одна из хозяек бизнеса. – Деньги нам, конечно, дали за то, что снесли, вот только мы на них купить точно ничего уже не сможем. Вернее, эти деньги уже ушли, они нам смогли только месячный простой компенсировать.

- Вот посчитайте, - бросая работу, добавляет ее напарница, - мы вместе с нашими площадями - теми, что в аренде и собственности - за забором сидим уже с середины мая. Денег потеряли бешеное количество! И это притом, что строительных работ тут никаких не было. До середины сентября из рабочих тут только сторожей мы видели, и зачем, спрашивается, нас закрывали? Дали бы нам время распродать товар спокойно, у нас и убытков меньше было бы.

По словам торговцев, забор-сетка отрезал путь в их магазины покупателям с обеих сторон, хотя возможность оставить проход была. В какие-то магазины подрядчик действительно решил не закрывать вход. Они продолжили работу, конечно, потеряв часть клиентов, но не всех.

Выйдя на крыльцо магазина, мы замечаем, как на деревянной бабине от проводки спит один из рабочих.

- Вот, полюбуйтесь, они так все лето и проработали! - кивает на задремавшего «трудягу» предпринимательница. – А возобновилось все недели полторы назад, когда наш магазин снесли. Вот эти коробки мы оттуда еле успели вывезти.

В середине дня один из рабочих мирно посапывал на деревянной бабине от проводки.Фото: Иван МАРКОВ

Дойти хотя бы до Партизанской

В углу строительной площадки вместе с охранниками курит прораб-мастер, который представился Денисом. По его словам, руководство запретило ему раздавать комментарии, тем не менее, из него удалось выдавить кое-какие подробности.

- До октября, вроде, закончить должны были, - говорит, сомневаясь, Денис, - но я точно не знаю, потому что меня сюда с другого объекта перекинули, я вообще на стройке жилого дома был.

- Получается, не успели, и сроки сдачи перенесут на следующий год? – уточняем мы.

- Да не, вроде как, не разрешают, - снова засомневался Денис. – До конца года, как нам сказали, мы должны до Партизанской хотя бы реконструкцию закончить. А уж что дальше будет – пока не знаю. Могу сказать, что мои сотрудники сейчас делают выравнивающую подсыпку из песка и прокладывают кабель под фонари, потом плиткой закрывать все будем.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе КБ «Стрелка» (архитекторы этой компании разрабатывали проект реконструкции улицы Баранова и осуществляют надзор за объектом), в институте ДОМ.РФ, по линии которого на реконструкцию выделялось 300 миллионов рублей, все-таки согласились на продление сроков сдачи до 2019 года.

- Реализацией проекта занимается благотворительный фонд «Благоустройство» под руководством Сергея Родненкова, - пояснили в пресс-службе. - Мы возобновляем сопровождение. Архитектурная мастерская «Space» и Антон Сагаль занимаются проектированием и сопровождением. Концепция проекта не менялась.

На месте снесенных в конце сентября павильонов уже лежит песок.Фото: Иван МАРКОВ

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Сроки переносили дважды

Дату окончания реконструкции переносили уже несколько раз. Так, в конце апреля в мэрии Калининграда сообщили, что работы по благоустройству на участке от Горького до Партизанской завершатся 15 мая (этот срок выбирался, чтобы успеть к проведению форума «Среда для жизни»). Отрезок же улицы от Партизанской до Озерного проезда должны были завершиться к декабрю 2018 года. Правда, осуществиться этим планам не удалось, так как 26 апреля предприниматели Центрального рынка в знак протеста закрыли рынок и вышли на акцию протеста на площадь перед «Эпицентром».

О том, что город встретит ЧМ-2018 с незаконченной стройкой на самом видном месте, 25 мая в эфире радио «Комсомольская правда» горожан предупредил директор Центрального рынка Сергей Званок, и работы действительно не завершились, закончившись напротив угла «Эпицентра». А в начале июня корреспондентам газеты «Страна Калининград» в правительстве сообщили, что все работы на Баранова завершатся лишь весной следующего года.