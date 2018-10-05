Копейка рубль бережет: Калининградка накопила мелочью 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 21:58 2018-10-05T21:57:57+03:00

В России чеканится больше монет, чем в любой другой стране мира, но значительная часть мелочи исчезает из оборота. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Калининградка Лариса Ивановна питает особую страсть к кошкам и поэтому дома у нее копилки в виде усатых и полосатых. Есть большие толстые коты и маленькие котята и внутри всех – монетки.

- Я копила мелочь пять лет. Закидывала монеты, которые давали на сдачу в магазинах и автобусах, - рассказывает женщина. – А потом решила все отнести в банк и поменять.

До визита в кассу монеты пришлось разложить по достоинству. Больше всего насобиралось желтых десяточек. Все монеты Лариса Ивановна отправила в заранее подготовленные мешки. Но вот поднять их оказалось не просто.

- Сосед помог вынести деньги из квартиры и на машине довезти меня до банка. Уже от машины я таскала мешочки сама. Пришлось, конечно, сделать несколько ходок. Но, ничего, своя ноша не тянет! – говорит калининградка.

В кассе после нехитрых манипуляций и пересчета Ларисе Ивановне выдали купюры. Оказалось, что за пять лет накопилось 100 тысяч рублей!

По данным отделения «Калининград» Северо-Западного главного управления Банка России,, сегодня на каждого жителя нашей области приходится по 436 штук монет различных номиналов, выпущенных в обращение. Из них более 70% - это монеты по 1, 5, 10 и 50 копеек.

- В России чеканится больше монет, чем в любой другой стране мира, однако мы постоянно сталкиваемся с дефицитом «мелочи». Одна из причин — россияне хранят большое количество монет, не используя их по назначению, - рассказали «Комсомолке» в отделении Центробанка . - За восемь месяцев 2018 года в регионе в наличный оборот выпущено монет на сумму 130,2 млн. рублей, но вернулось только 70%. Основной объем оседает в «карманах» и «копилках», зачастую мелочь просто выбрасывают, что создает дефицит разменной монеты в обороте. Мы призываем калининградцев не накапливать монеты в больших количествах. Чтобы залежавшаяся мелочь приносила вам реальную пользу, оплачивайте товары и услуги, вносите монеты на счет или вклад в банке, обменивайте монеты на банкноты или монеты более крупных номиналов в банке. При обмене монет на банкноты некоторые кредитные организации могут брать комиссию, поэтому об условиях обмена лучше узнавать заранее.

КСТАТИ

Если поставщики продуктов и услуг, а также кредитные организации отказываются принимать мелочь, можно обратиться в территориальное представительство Банка России по телефону 8(4012)57-10-59 или через интернет-приемную Банка России. В обращении надо указать наименование учреждения, Ф.И.О. сотрудника, отказавшегося принять монету, а также причину отказа.