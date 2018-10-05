2018-10-05T22:24:57+03:00
Общество

В Калининграде ромашки, лютики и клевер зацвели уже в третий раз

Удивительная картина наблюдается и в Ботаническом саду, и в промышленных зонах
Ольга ГОНЧАРОВА
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Рядом с асфальтом и железнодорожными путями - вот такая красота.Рядом с асфальтом и железнодорожными путями - вот такая красота.Фото: Ольга Гончарова
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На дворе октябрь, но несмотря на осень биологи отмечают аномальное цветение многих растений. Дикорастущие ромашки, лютики, клевер, одуванчики и другие цветочки расцветают в этом году уже в третий раз. При этом удивительная цветущая картина открывается даже в неподходящих для этого местах. Например, в промышленной зоне от Рыбного порта до двухъярусного моста в Калининграде рядом с асфальтом и железнодорожными путями образовались целые цветочные полянки.

Продолжаются чудеса и в главном Ботаническом саду Калининграда, подразделении БФУ имени Канта.

- Прошли дожди. Тепло. На ласку природа отзывается. Погода определяет все, - объясняет директор сада Татьяна Яковлева. - У нас цветут не только розы и георгины, что характерно для этого времени года. Цветут по второму кругу сирень и рододендроны. Зацвели вновь яблоньки и вишни. Иногда у нас и к Новому году розы цветут, если нет морозов. Все зависит от температуры воздуха. Понимаете, мы - южная Прибалтика. Конечно, у нас не так тепло, как в центральной Европе, но и не холодно, как в материковой России.

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