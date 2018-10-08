В Калининграде скончался завотделением травматологии БСМП, который больше года боролся с раком

СЕГОДНЯ 10:34 2018-10-08T10:34:40+03:00

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В Калининграде умер травматолог Александр Перепечин, который больше года боролся с онкологическим заболеванием. Врача не стало в пятницу 5 октября. Об этом сообщают в группе «Помогу доктору Перепечину» в соцсетях.

«Сегодня, 5 октября, сердце Саши остановилось. Невозможно описать словами эту боль и горе. Саша был замечательным, добрым, светлым человеком. Последнюю неделю он боролся за жизнь всеми силами», - сообщили в группе в «ВКонтакте».

Аркадьевич Перепечин работал в БСМП Калининграда, возглавлял отделение неотложной травматологии и ортопедии отделение, был заведующим травмпунктом. Он был нередким героем публикаций «Комсомолки».

Меланому у Александра Аркадьевича диагностировали в 2017 году, тогда его коллеги, пациенты и просто неравнодушные калининградцы начали сбор денег. На лечение доктора было собрано около 4 млн рублей.

У Александра Перепечина остались жена и двое детей.

Прощание с доктором Перепечиным состоится во вторник 9 октября в 10:30 в ритуальном зале на улице Александра Невского 90 «а». Потом будет отпевание в церкви на улице Колхозной.

Врача похоронят на кладбище в Холмогоровке.