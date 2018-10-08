Споря о вреде пьянства, калининградец убил оппонента железной кружкой

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-08T13:30:11+03:00

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Вечером 4 октября в поселке Придорожное Славского района возле одного из домов местные жители наткнулись на тело своего 46-летнего односельчанина. Мужчина был известен как сильно пьющий, и поначалу подумали, что он пребывает в привычном состоянии. Однако присмотревшись, поняли, что человек не дышит, и, судя по проломленному черепу, в мир иной отошел не по собственной воле.

Поставленная в известность о страшной находке полиция по подозрению в совершении особо тяжкого преступления тут же, в поселке задержала 31-летнего жителя Калининграда. Накануне горожанин приезжал в Придорожное в гости к родственникам. Именно в доме его брата все и случилось, как предполагает начавшееся следствие.

По этой же версии, к брату калининградец отправился, чтобы попенять ему за бесконечные пьянки и постоянно ошивающихся в доме забулдыг. И застал очередное застолье с обильными возлияниями в самом разгаре. В ответ на высказанное недовольство со встречными претензиями выступил один из участников посиделок – к слову, ранее неоднократно судимый. Слово за слово – мужики сцепились в драке.

Сотрудники Советского межрайонного следственного отдела регионального Управления СКР считают, что калининградец нанес потерпевшему несколько ударов кулаком по голове, потом добавил еще сковородой и эмалированной кружкой. Признав себя побежденным, сельчанин самостоятельно покинул поле боя, однако сил хватило лишь на то, чтобы успеть выйти со двора...

- В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в убийстве, мужчина заключен под стражу, - сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя УСКР по Калининградской области Наталья Гацко. - Показания по сути предъявленного обвинения он давать отказался. В рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.